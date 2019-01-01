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Дело о секс-домогательствах против Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина

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Суд Лос-Анджелеса был вынужден закрыть дело актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах.
Дело о секс-домогательствах против Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина
Дело о секс-домогательствах против Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина
GettyImages

Суд Лос-Анджелеса закрыл дело о сексуальных домогательствах против известного голливудского актера, режиссера и продюсера Кевина Спейси. Об этом пишет Independent.

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Причиной такого решения прокуратуры стала смерть массажиста, который обвинял актера в домогательствах. По словам специалистов, доказать вину Спейси без участия жертвы невозможно.

Отметим, что обвинитель утверждал, что актер домогался его во время сеанса массажа в октябре 2016 года. А о смерти массажиста стало известно в середине сентября 2019 года.

Ранее прокуратура Массачусетса закрыла еще одно дело против Спейси. Истец 21-летний Уильям Литтл, отозвал свой иск.

Напомним, мы писали, что брат Кевина Спейси раскрыл шокирующие подробности их детства.

 

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Теги: секс-скандалы, уголовное дело, Кевин Спейси, сексуальные домогательства
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Источник: Ivonа bigmir)net

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