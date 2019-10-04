Во Франции возобновили дело против Люка Бесссона об изнасиловании звезды фильма "Такси-5" Сэнд Ван Рой.

Судебное дело против Люка Бессона возобновили: В чем обвиняется режиссер Getty Images

Во Франции возобновили судебное дело против известного режиссера, продюсера и сценариста Люка Бессона. Знаменитость обвиняется в изнасиловании звезды фильмов “Такси-5“ и “Валериан и город тысячи планет“, нидерландской актрисы и модели Сэнд Ван Рой. Об этом сообщает Le Parisien.

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Известно, что Вай Рой ранее встречалась с Бессоном, но в мае 2018 года написала на него заявление в полицию. Звезда сообщила, что режиссер изнасиловал ее четыре раза. Дело было закрыто из-за недостатка доказательств, но сейчас его восстановили.

Сэнд Ван Рой Getty Images

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Как сообщает издание, адвокат актрисы заявил, что расследование судебного дела против Люка Бессона снова открыли. Он добавил, что судья вынес постановление на 18 страницах.

Сам режиссер назвал все обвинения ложью и заявил, что никогда не принуждал женщин к чему-либо.

Напомним, ранее актера Джеймса Франко снова обвинили в домогательствах.

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