Создатель сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

Известный американский кинорежиссер и сценарист, создатель популярного сериала “Твин Пикс“ Дэвид Линч после четырех номинаций на “Оскар“ впервые получил заветную статуэтку.

Знаменитость наградили почетной премией за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается в на официальной странице киноакадемии вTwitter.

Церемония награждения состоялась в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Режиссер пошутил, что у членов жюри “очень интересный вкус”.

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr