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Создатель сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

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Режиссер сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематографическое искусство.
Создатель сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч получил почетный "Оскар"
Создатель сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч получил почетный "Оскар"
GettyImages

Известный американский кинорежиссер и сценарист, создатель популярного сериала “Твин Пикс“ Дэвид Линч после четырех номинаций на “Оскар“ впервые получил заветную статуэтку.

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Знаменитость наградили почетной премией за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается в на официальной странице киноакадемии вTwitter.

Церемония награждения состоялась в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Режиссер пошутил, что у членов жюри “очень интересный вкус”.

Кроме Линча, в 2019 году почетный “Оскар“ за яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии присудили актеру Уэсу Стьюди, сценаристу и режиссеру Лине Вертмюллер и актрисе Джине Дэвис.

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Отметим, что Дэвид Линч был претендентом на премию в “Оскар“ в  1981 году в номинациях “Лучший адаптированный сценарий“ и “Лучшая режиссура“ за киноленту “Человек-слон“, в 1987 году в номинации “Лучшая режиссура“ за фильм “Синий бархат“ и в 2002 году в той же номинации за картину “Малхолланд Драйв“.

 Ранее сообщалось, что Американская киноакадемия объявила даты проведения “Оскара“ на три года.

 

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Теги: Дэвид Линч, Оскар 2020, Твин Пикс
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Источник: Ivonа bigmir)net

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