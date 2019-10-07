Певица Рианна презентовала автобиографическую книгу

Рианна выпустила автобиографию, которую писала 5 лет.

Известная американская исполнительница и актриса барбадосского происхождения Рианна объявила о выходе автобиографии. Книга поступила в продажу сегодня, 8 октября.

Читай также: Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

О выпуске автобиографического издания Рианна сообщила на своей странице в Instagram. 31-летняя звезда, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти, рассказала, что работала над книгой более пяти лет совместно со многими художниками, фотографами и издательством издательством Phaidon. Также она опубликовала ролик, на котором можно увидеть процесс печати ее мемуаров.

“Более 5 лет создания... Рада, наконец, поделиться этой коллекцией невероятных воспоминаний. Спасибо всем фотографам и художникам, которые внесли свой вклад, а также @phaidonsnaps за сотрудничество со мной в публикации моего первого произведения искусства в новой отрасли!“, - подписала видео Рианна.

Читай также: Как две капли: Рианна обнаружила в Сети еще одного двойника

Кроме того, на официальном сайте автобиографии певицы отмечается, что книга полностью состоит из фотографий. В издании 504 страницы, на которых представлены 1000 снимков разных лет. Многие из них были опубликованы впервые.

Ранее Рианна покорила Сеть откровенными платьями в стиле гейши.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.