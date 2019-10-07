Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Рианна презентовала автобиографическую книгу

Комментариев: 0
Рианна выпустила автобиографию, которую писала 5 лет.
Певица Рианна презентовала автобиографическую книгу
Певица Рианна презентовала автобиографическую книгу
instagram.com/badgalriri

Известная американская исполнительница и актриса барбадосского происхождения Рианна объявила о выходе автобиографии. Книга поступила в продажу сегодня, 8 октября.

Читай также: Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

О выпуске автобиографического издания Рианна сообщила на своей странице в Instagram. 31-летняя звезда, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти, рассказала, что работала над книгой более пяти лет совместно со многими художниками, фотографами и издательством издательством Phaidon. Также она опубликовала ролик, на котором можно увидеть процесс печати ее мемуаров.

“Более 5 лет создания... Рада, наконец, поделиться этой коллекцией невероятных воспоминаний. Спасибо всем фотографам и художникам, которые внесли свой вклад, а также @phaidonsnaps за сотрудничество со мной в публикации моего первого произведения искусства в новой отрасли!“, - подписала видео Рианна.

Читай также: Как две капли: Рианна обнаружила в Сети еще одного двойника

Кроме того, на официальном сайте автобиографии певицы отмечается, что книга полностью состоит из фотографий. В издании 504 страницы, на которых представлены 1000 снимков разных лет. Многие из них были опубликованы впервые.

Ранее Рианна покорила Сеть откровенными платьями в стиле гейши.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Рианна
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь