В Киеве состоится концерт легендарных UDO

В Украине выступит культовая хэви-метал группа UDO.

Готовы встретить бескомпромиссный тевтонский Heavy Metal? 11 октября 2019 года у вас будет такая возможность. В Киев приезжает культовая хэви-метал группа U.D.O. В ЦКИ НАУ разразятся киловатты тяжелой музыки. Команда легендарного Удо Диркшнайдера покажет настоящую жесткую классику, которой так не хватает современной рок-сцене.

Мощный немецкий олдскул

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Только вперед и никогда в сторону. Это можно записывать девизом немецкого бэнда. В свое время Удо ушел из Accept именно из-за попытки музыкантов разгрузить характерный тяжелый стиль. Он остался верен своему бронебойному тевтонскому металлу. И теперь U.D.O. разрывают концертные залы, стадионы и фестивальные площадки. Только хэви-рок, только олдскул. Это музыка, которая не терпит компромиссов. А хрипловатый вокал Удо делает ее одной из самых узнаваемых в мире.

Steelfactory и старый хитовый материал вживую

Тур немецких рокеров запущен в поддержку новой пластинки. Альбом получил название Steelfactory. Это убойные саунды, выплавленные из отборного Heavy Metal, и жесткие тексты, где каждое слово звучит как выстрел. Парни создали пластинку во время турне. Возможно, именно поэтому диск получился таким напористым и прямолинейным. Каждый трек в нем – это рок-гимн в лучших олдскульных традициях. Слушайте новинки и готовьтесь скандировать их вместе с легендарной командой.

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Конечно, не обойдется без старых проверенных хитов. Фронтмен бэнда обещает включить в сет-лист самые известные песни. Дискография группы бурлит сильными треками, каждый способен разорвать поклонников на части.

Не пропустите концерт королей хэви-метал, чья музыка проверена временем и многомиллионной армией фанов. Отсчет до запуска мощнейшего шоу стартовал. Успейте занять место в смертоносной рок-машине.

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