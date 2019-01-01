"Зажигалки": НЕРВЫ презентовали новый клип

Группа "НЕРВЫ" выпустила новый клип на песню "Зажигалки".

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“Зажигалки“ - первое видео группы “НЕРВЫ“, снятое на трек из альбома “Слэм и депрессия“. Режиссёром клипа выступил Женя Мильковский, а главную роль сыграл лидер группы “Пошлая Молли“ Кирилл Бледный.

“Мы с Кириллом отдыхали на море, и в это время мне прислали первую демку песни “Зажигалки“ с альбома “Слэм и депрессия“, который на тот момент сводился. Мне сразу так понравилось, что я начал сочинять сюжет для клипа. Весь день писал сценарий, с Бледным мы не виделись, каждый занимался своими делами. И под вечер, когда я поставил финальную точку в сценарии и подумал: “Вау, как круто!“, ко мне подошёл Кирилл и говорит: “Пипец, Женёк, так хотелось бы в главной роли в клипе сняться“, а я такой: “Кирюх, прикинь, я только что придумал сценарий к новому клипу“. Тут же выпалил сюжет, и ему понравилось“, - рассказывает Женя Мильковский.

НЕРВЫ пресс-служба

Съёмки клипа проходили в Москве в течении двух дней: первый день съёмок проходил на промзоне, где раскрывается главная сюжетная линия, второй - в клубе Известия Hall, где происходит развязка.

“Съёмки прошли хорошо, намного лучше, чем было в прошлые разы. У нас созревает крепкая команда, мы счастливы, что нашли очень талантливого оператора, Азара. Ещё у нас накопился опыт, ресурсы и даже финансовая возможность реализовать все свои идеи. Это большой плюс. Начинаешь чувствовать себя комфортнее в режиссёрском кресле, потому что понимаешь, что у тебя больше свободы для раздумий. Конечно, многое пошло не по плану, но мы справились со всеми неурядицами“, - рассказывает о съёмках Женя Мильковский.

НЕРВЫ пресс-служба

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На съёмку клипа во второй день в клуб “Известия Hall“ пришло около восьмисот человек. И это была не массовка или нанятые актёры. Это были преданные слушатели группы “НЕРВЫ“, которые хотели принять участие в историческом событии коллектива. И вышло здорово!

“Я очень благодарен нашим слушателям, которые по-братски пришли поддержать нас во второй день съёмок. Это было невероятно. Спасибо, кажется, у нас всё вышло как нельзя круто. Кирилл Бледный очень круто справился со своей ролью. И ребята, которые играли хулиганов, здорово себя проявили. Все сыграли с первого раза отлично, с этим вообще не было никаких проблем, одним словом – потрясающе! Результатом доволен. Оператор Azar Strato очень трепетно относится к каждому кадру, и, когда он прислал нам первый монтаж, клип уже выглядел очень круто. Правки были минимальными, и со второго раза уже было всё утверждено. Я поклонник Тарантино, поэтому в этом видео довольно много крови и к съёмкам сцены с дракой мы подошли довольно серьёзно. А, когда я скинул клип Кириллу, которому в большинстве случаев многое не нравится, он сразу позвонил мне и сказал: “Чувак, на одном дыхании смотрел клип. З***сь ( клёво)“. Над клипом работали хорошие люди. Я изначально не хотел режиссировать свой сценарий, так как это очень ответственно и сложно, но благодаря хорошим актёрам, нашему директору Даше Мишиной и офигенному оператору я впервые получил удовольствие от режиссуры и кайфанул на площадке“, - о клипе Женя Мильковский.

А уже в ноябре этого года “НЕРВЫ“ презентуют свой шестой студийный альбом “Слэм и Депрессия“ сольными концертами в Харькове, Днепре, Львове и Киеве.

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