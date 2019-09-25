Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Jerry Heil выпустила яркий клип к песне #ВІЛЬНА КАСА - видео

Комментариев: 1
Слушай музыкальную новинку от исполнительницы известного хита #ОХРАНА_ОТМЕНА.
Jerry Heil выпустила яркий клип к песне #ВІЛЬНА КАСА - видео
Jerry Heil выпустила яркий клип к песне #ВІЛЬНА КАСА - видео
instagram.com/thejerryheil

Известная украинская исполнительница и видео блогер Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, порадовала поклонников новой видеоработой. Звезда выпустила иронический клип на песню #ВІЛЬНА КАСА.

Читай также: Секрет успеха: Новые имена, которые завоевывают сердца слушателей

Презентация яркого ролика состоялась вечером, 24 сентября, на официальном YouTube-канале 24-летней певицы. За 14 часов видео уже собрало более 72 тысяч просмотров.

Режиссерами клипа #ВІЛЬНА КАСА выступили Дима Манифест и Дмитрий Шмурак. Композиция вошла в альбом #Я ЯНА, премьера которого состоится 27 сентября.

“У трек я вклала декілька основних месседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту, адже не існує нічого серйозного, тож єдиний правильний варіант дій в разі виникнення проблемної ситуації - висміяти її. По-друге, «люби мене дрищем і люби жиробасом» — прохання дівчини, головної героїні тексту, до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати “по обгортці“. А також, висміювання застарілих традицій і рамок, що змушують почуватися неповноцінно: ніби є певний вік, до якого потрібно одружитися і народити. Я, як представник покоління Z, як ніхто інший знаю, як докучає коли родичі та друзі питають коли заміж“,- прокомментировала Jerry Heil в описании под клипом.

Напомним, ранее Jerry Heil выпустила зажигательный трек #Натверкай.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Jerry Heil
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.09.2019, 09:59
Оценка:  0
гость
Гидота!!! з кожної щілини лізе охрана отмєна в розетці працює Лєна, тепер буде вільна каса на уклоні поїду до Тараса, а що далі??? а у Комфі супер знижка - хапай її малишка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь