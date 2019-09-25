Jerry Heil выпустила яркий клип к песне #ВІЛЬНА КАСА - видео

Известная украинская исполнительница и видео блогер Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, порадовала поклонников новой видеоработой. Звезда выпустила иронический клип на песню #ВІЛЬНА КАСА.

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Презентация яркого ролика состоялась вечером, 24 сентября, на официальном YouTube-канале 24-летней певицы. За 14 часов видео уже собрало более 72 тысяч просмотров.

Режиссерами клипа #ВІЛЬНА КАСА выступили Дима Манифест и Дмитрий Шмурак. Композиция вошла в альбом #Я ЯНА, премьера которого состоится 27 сентября.

“У трек я вклала декілька основних месседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту, адже не існує нічого серйозного, тож єдиний правильний варіант дій в разі виникнення проблемної ситуації - висміяти її. По-друге, «люби мене дрищем і люби жиробасом» — прохання дівчини, головної героїні тексту, до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати “по обгортці“. А також, висміювання застарілих традицій і рамок, що змушують почуватися неповноцінно: ніби є певний вік, до якого потрібно одружитися і народити. Я, як представник покоління Z, як ніхто інший знаю, як докучає коли родичі та друзі питають коли заміж“,- прокомментировала Jerry Heil в описании под клипом.