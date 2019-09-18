Звезда сериала "Секс в большом городе" во второй раз станет папой
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Американский актер Крис Нот станет отцом во второй раз. Новостью о пополнении в семье звезда сериала “Секс в большом городе“ поделился на своей странице в Instagram.
В социальной сети Нот разместил фото своей беременной жены Тары Уилсон. Звездные родители решили также рассекретить пол будущего малыша - Крис и Тара ждут мальчика.
Орион скоро станет братом - мне лучше привести себя в форму, - подписал публикацию актер.
В комментариях к поздравлениям присоединилась актриса Сара Джессика-Паркер, которая в сериале “Секс в большом городе“ сыграла возлюбленную героя Криса Нота.
О, Боже! Я так рада за вас обоих, - написала Паркер.
Как поменялись звезды сериала “Секс в большом городе“, смотрите здесь.
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