Актер Крис Нот сообщил радостную новость в Instagram.

Звезда сериала "Секс в большом городе" во второй раз станет папой ivona.bigmir.net

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Американский актер Крис Нот станет отцом во второй раз. Новостью о пополнении в семье звезда сериала “Секс в большом городе“ поделился на своей странице в Instagram.

В социальной сети Нот разместил фото своей беременной жены Тары Уилсон. Звездные родители решили также рассекретить пол будущего малыша - Крис и Тара ждут мальчика.

Орион скоро станет братом - мне лучше привести себя в форму, - подписал публикацию актер.

В комментариях к поздравлениям присоединилась актриса Сара Джессика-Паркер, которая в сериале “Секс в большом городе“ сыграла возлюбленную героя Криса Нота.

О, Боже! Я так рада за вас обоих, - написала Паркер.

Как поменялись звезды сериала “Секс в большом городе“, смотрите здесь.