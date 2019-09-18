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Звезда сериала "Секс в большом городе" во второй раз станет папой

Комментариев: 2
Актер Крис Нот сообщил радостную новость в Instagram.
Звезда сериала "Секс в большом городе" во второй раз станет папой
Звезда сериала "Секс в большом городе" во второй раз станет папой
ivona.bigmir.net

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Американский актер Крис Нот станет отцом во второй раз. Новостью о пополнении в семье звезда сериала “Секс в большом городе“ поделился на своей странице в Instagram.

В социальной сети Нот разместил фото своей беременной жены Тары Уилсон. Звездные родители решили также рассекретить пол будущего малыша - Крис и Тара ждут мальчика.

Орион скоро станет братом - мне лучше привести себя в форму, - подписал публикацию актер.

В комментариях к поздравлениям присоединилась актриса Сара Джессика-Паркер, которая в сериале “Секс в большом городе“ сыграла возлюбленную героя Криса Нота.

О, Боже! Я так рада за вас обоих, - написала Паркер.

Как поменялись звезды сериала “Секс в большом городе“, смотрите здесь.

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Теги: Крис Нот, Секс в большом городе, актер, дети
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  21.09.2019, 19:40
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, он педик!
pусский  (аноним)  21.09.2019, 19:13
Оценка:  0
pусский
Пиздa сериала "Секс в большом городе" во второй раз станет папой... Гы-гы-гы-гы! Я особо вонюче пёрнул по такому поводу, блять!
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