Знаменитости прожили в браке 6 лет.

Деми Мур откровенно рассказала о браке с Эштоном Кутчером Фото из открытых источников

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Голливудская звезда Деми Мур, которая снялась обнаженной для глянца, откровенно рассказала о своем браке с Эштоном Кутчером. По словам актрисы, бывший муж убедил ее принять участие в групповом сексе с ним и еще одной девушкой.

Тайны своего брака Деми раскрыла в одном из недавних интервью. 56-летняя Мур признает, что секс втроем был большой ошибкой.

Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть, - поделилась актриса.

После этого, Кутчер дважды изменил Мур с разными девушками, оправдывая свой поступок сексом втроем.

В свое оправдание Эштон сказал, что все это произошло потому, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, и это в определенной степени размыло границы, - вспоминает Деми Мур.

Деми Мур и Эштон Катчер поженились в 2005 году. За время брака знаменитая актриса пережила выкидышь на шестом месяце беременности, о чем откровенно пишет в книге "Наизнанку", которая вскоре появится в продаже. В 2011 пара развелась, после чего Эштон Кутчер сразу закрутил роман с Милой Кунис.

Ранее Мила Кунис и Эштон Кутчер посетили Украину.