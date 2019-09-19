Лилия Подкопаева родила второго ребенка - фото новорожденного малыша

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева вновь стала мамой.

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. Отцом малыша стал возлюбленный спортсменки, бизнесмен Игорь Дубинский.

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Имя новорожденного, его пол и точная дата рождения пока что держатся в секрете. Но в Сети уже появились первые кадры ребенка. Так, на официальной странице утреннего шоу “Сніданок з 1+1“ в Instagram было опубликовано фото из роддома. На нем новоиспеченный отец позирует возле Лилии и держит малыша на руках.

“Друзі, яка прекрасна новина. @podkopayeva_official вкотре стала мамою! Наші щирі вітання Лілії та Ігору з народженням маляти!“, - говорится в сообщении.

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Через несколько часов Подкопаева также опубликовала милый снимок с ребенком. Звездная мама лежит в палате и прижимает к груди младенца.

“Вселенная“, - трогательно подписала Лилия.

Отметим, что Лилия Подкопаева воспитывает еще двоих детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – усыновленного 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину.

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее третью беременность.

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