Минус 20 кг: Регина Тодоренко рассказала, как худела после родов

Ведущая Регина Тодоренко рассказала, как боролась с лишними килограммами после родов.

Ведущая Регина Тодоренко 8 месяцев назад родила сына Майкла. Супруга Влада Топалова сбросила лишние килограммы после беременности и рассказала “Зірковому шляху“ на канале “Украина“, как ей это удалось.

Читай также: Тодоренко и Топалов похвастались стильными нарядами на красной дорожке

Уже через несколько месяцев после родов все имели возможность наблюдать потрясающую фотосессию новоиспеченной мамы в бикини. Однако, как признается Регина - это стоило ей колоссального труда и силы воли.

“Это очень тяжело. Сначала я думала, что мне можно есть все, потому что я начиталась разной литературы, информации на форумах, что молодая мать должна есть все подряд, сбалансированное, правильное, хорошее питание. Я начала есть все, и моего ребенка обсыпало моментально, хотя говорят, что это тоже норма. А потом я перешла на овощи на пару, на гриле, и мясо отварное. И сбросила двадцать килограммов. Очень быстро“, - говорит Регина Тодоренко и добавляет, что при росте 167 весит 56-57 килограммов.

Также телеведущая рассказала, что готова кормить сына грудью, пока ей не надоест.

“У нас в семье, по традиции, все кормят грудью до года. Мама меня так кормила, брата так кормила, вот я думаю, что, примерно, тоже до года. Вообще, пока не надоест, меня это не напрягает», - рассказала “Зірковому шляху“ Тодоренко.

Успела Регина с мужем уже и окрестить сыночка, но имена крестных держат в секрете.

“Мы никому не рассказываем. Очень близкие наши родственники, товарищи стали крестными, в том числе и моя двоюродная сестра“, - говорит на канале “Украина“ звезда.

Напомним, ранее Регина Тодоренко перепела известный хит Натальи Могилевской.