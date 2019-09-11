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Тодоренко и Топалов похвастались стильными нарядами на красной дорожке

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Звездные супруги посетили премию российского журнала GQ.
Тодоренко и Топалов похвастались стильными нарядами на красной дорожке
Тодоренко и Топалов похвастались стильными нарядами на красной дорожке
instagram.com/vladtopalovofficial

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась новым стильным выходом в свет. Звезда посетила в Москве ежегодную церемонию вручения премии “GQ Человек года 2019“.

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На своей странице в Instagram 29-летняя звезда показала несколько кадров с торжества. Судя по обнародованным фото, на мероприятии Тодоренко сопровождал ее муж, российский певец Влад Топалов. 

Звездные супруги появились нарядах черного цвета. Регина выбрала атласное платье-пиджак со стразами. Свой образ она дополнила, серьгами, белыми босоножками и черным клатчем. Влад пришел на церемонию в классическом черном костюме и белой рубашке.

Ранее Регина Тодоренко призналась в любви звезде “Трех метров над уровнем неба“.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: Ivonа bigmir)net

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