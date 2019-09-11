Тодоренко и Топалов похвастались стильными нарядами на красной дорожке
Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась новым стильным выходом в свет. Звезда посетила в Москве ежегодную церемонию вручения премии “GQ Человек года 2019“.
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На своей странице в Instagram 29-летняя звезда показала несколько кадров с торжества. Судя по обнародованным фото, на мероприятии Тодоренко сопровождал ее муж, российский певец Влад Топалов.
Звездные супруги появились нарядах черного цвета. Регина выбрала атласное платье-пиджак со стразами. Свой образ она дополнила, серьгами, белыми босоножками и черным клатчем. Влад пришел на церемонию в классическом черном костюме и белой рубашке.
Ранее Регина Тодоренко призналась в любви звезде “Трех метров над уровнем неба“.
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