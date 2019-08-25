Никитюк сделала ринопластику - телеведущая изменилась до неузнаваемости

Украинская телеведущая удивила подписчиков необычным способом изменить свою внешность 3.

31-летняя бывшая телепутешественница и нынешняя звезда украинского телевидения Леся Никитюк известна своим скандальным и провокационным характером. Она любит удивлять публику новыми фото с будто бы "накаченными" губами или "оголенными" снимками в самых откровенных позах.

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На этот раз Леся решила пойти немного дальше и предложила своим фанам поразмышлять над вопросом, а чтобы они скорее всего решили в себе изменить: нос или грудь и решились бы на хирургическое вмешательство. Чтобы проиллюстрировать свою задумку Никитюк решила нацепить на нос бутафорский поросячий пятачок и огромные очки.

Мнения пользователей разделились, многие высказались о том, что операции, даже пластические, нужно делать по показаниям, а не "от балды". Саму же Никитюк фоловеры похвалили за смелость, а некоторые потребовали звезду так и ходить, ничего не меняя. Аргументируя тем, что на девушку не надень - все равно останется красавицей.

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