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Вот это любовь: Чета Бекхэмов умилила поклонников искренним фото поцелуя

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Такая любовь случается один раз на миллион и не проходит без причины.
Чувственный поцелуй Виктории и Девида Бекхэмов
Чувственный поцелуй Виктории и Девида Бекхэмов
pinterest.com

Новое отпускное фото 45-летней Виктории и 44-летнего Девида Бекхэмов в который раз доказало искренность чувств супругов. Папарацци запечатлели одну из самых прочных пар современного шоу-бизнеса целующимися на яхте их друга Элтона Джона. Парочка совершала морскую прогулку на юге Франции вместе со своим легендарным британским другом и его мужем Дэвидом Фернишем. 

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Футболист и его жена взяли с собой в плавание детей — 20-летнего Бруклина, 16-летнего Круза, 14-летнего Ромео и восьмилетнюю Харпер. Бекхэмы наслаждались купанием и прыжками в воду. Папарацци засняли, как сыновья Дэвида и Виктории вдвоем ринулись в море, совершив в полете эффектное сальто. Сами супруги не стали сдерживать своих чувств и, не стесняясь родных и друзей, чувственно поцеловались - великая сила любви!

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Теги: Виктория Бекхэм, Девид Бекхэм, светская хроника, звездная жизнь, новости шоу бизнеса
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Источник: ivona.bigmir.net

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