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53-летняя Синди Кроуфорд показала роскошное тело в микро-купальнике

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Супермодель похвасталась шикарными формами и выставила мегасексуальное фото.
Новое фото Синди Кроуфорд в крошечном купальнике
Новое фото Синди Кроуфорд в крошечном купальнике
pinterest.com

Бывшая супермодель, мать двоих взрослых детей Синди Кроуфорд не смотря на окончание каръеры манекенщицы, все еще может себе позволить выставлять откровенные фото, демонстрирующие роскошное тело.

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Пост с Синди в одном лишь крохотном черном купальнике и на шпильках собрал почти 200 тысяч лайков всего за два дня. На фото Кроуфорд будто бы моет машину, однако внимание привлекает не дорогая машина, а тонкая талия, стройные ноги и шикарный пресс 53-летней Кроуфорд. Поклонники по достоинству оценили подтянутое тело супермодели, потребовав и себе такое эксклюзивное мытье машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summer Friday at the carwash. Photo by @mikaeljansson...

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

По правде говоря, Синди достаточно часто делится фото своей роскошной фигуры отнюдь не 53-летней женщины. Она нередко снимается в фотосессиях для популярных журнал и никогда не прочь похвастаться подтянутыми и стройными формами. Супермодель считает, что если ты гордишься своим телом, то причин для того, чтобы скрывать его, никаких не может быть.

Раннее мы писали о новом полуобнаженным фото Каменских, которым певица вызвала бурную реакцию фанатов и волну отписок.  

 

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Теги: Синди Кроуфорд, звездная жизнь, жизнь звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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