Шарлиз Терон опубликовала редкое фото сына-трансгендера

Актриса умилила подписчиков своим ребенком.

44-летняя актриса из ЮАР Шарлиз Терон в своем аккаунте в Instagram редко публикует новые фото, однако в этот раз она порадовала поклонников новым редким изображением своего сына Джексона. На фото мальчик, одетый в красный сарафан, собирает яблоки в саду. Шарлиз ни разу не была замужем и известна своей активной борьбой за права сексуальных меньшинств.

Читай также: Настя Каменских вызвала неоднозначные отклики новым обнаженным фото

Терон призналась, что Джексон рассказал ей о том, что он - на самом деле девочка еще в возрасте трех лет. С тех пор актриса воспитывает и одевает сына в соответствии с его требованиями - как юную девушку. Теперь Шарлиз признается, что у нее две дочери: Августа, которую она удочерила в 2015 году в США и Джексон, уроженец ЮАР, который попал в семью звезды в 2012 году.

Раннее мы рассказывали о трогательном видео с сыном, которое выставила Маша Ефросинина в своем Instagram.