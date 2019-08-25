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Шарлиз Терон опубликовала редкое фото сына-трансгендера

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Актриса умилила подписчиков своим ребенком.
Новое фото сына-трансгендера Шарлиз Терон
Новое фото сына-трансгендера Шарлиз Терон
pinterest.com

44-летняя актриса из ЮАР Шарлиз Терон в своем аккаунте в Instagram редко публикует новые фото, однако в этот раз она порадовала поклонников новым редким изображением своего сына Джексона. На фото мальчик, одетый в красный сарафан, собирает яблоки в саду. Шарлиз ни разу не была замужем и известна своей активной борьбой за права сексуальных меньшинств. 

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Терон призналась, что Джексон рассказал ей о том, что он - на самом деле девочка еще в возрасте трех лет. С тех пор актриса воспитывает и одевает сына в соответствии с его требованиями - как юную девушку. Теперь Шарлиз признается, что у нее две дочери: Августа, которую она удочерила в 2015 году в США и Джексон, уроженец ЮАР, который попал в семью звезды в 2012 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We don’t wanna leaves 🍃

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

Раннее мы рассказывали о трогательном видео с сыном, которое выставила Маша Ефросинина в своем Instagram.

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Теги: Шарлиз Терон, новости шоу бизнеса, звездная жизнь, жизнь звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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