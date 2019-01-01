Трек “По коже” был создан год назад.

Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви пресс-служба

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Молодая украинская исполнительница Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви "По коже". Примечательно, что трек девушка записала год назад, но долго вносила изменения, пока не осталась довольна результатом. Представляемый слушателям вариант - третья студийная запись.

По словам Вероники, песня “По коже” - об эмоциях и чувствах, которые испытывает подросток в связи с первой любовью и первым поцелуем.

Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви пресс-служба

Все свои песни я пишу исключительно о своих переживаниях. Эта — о первой любви. У каждого этот опыт свой, а любовь может быть и невзаимной. Но нужно хранить в памяти то необъяснимое чувство, которое вызывает мурашки по коже, и от которого окружающий мир воспринимается как в танце, - рассуждает юная артистка.

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Традиционно автором слов и музыки выступила сама Вероника, а над саундпродакшном работали Ivan Taiga, Игорь Варнавский Влад Зеленский.

Трек уже доступен для прослушивания на цифровых площадках.

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