Узнайте, о чем мечтала телеведущая.

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29 августа на Новом канале состоится премьера музыкального шоу “Шалена зірка“, ведущей которого стала Леся Никитюк.

В новом проекте две знаменитости (звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта) в четырех раундах и финале соревнуются в необычных музыкальных конкурсах. Селебритиз поют, танцуют и дурачатся на полную катушку. К примеру, в одном из раундов они пытаются угадать клип по стоп-кадру, а в другом – с помощью танцев изобразить песню, которая звучит в наушниках. Причем трек должна отгадать группа поддержки в составе родственников или коллег игрока.



Новый канал осуществил мечту Леси Никитюк пресс-служба Нового канала

Также зрители смогут оценить вокальные данные ведущей, ведь каждый выпуск будет начинаться с песни от Леси.

Как отметили создатели шоу, быть певицей – давняя мечта Леси Никитюк.

– Для меня музыка – это то, где можно отвести душу. Я по жизни веселый и позитивный человек, но, на самом деле, слушаю одни медляки про несчастную и счастливую любовь. Обожаю лирику, люблю группу “НеАнгелы“, – рассказала Леся Ивановна.

Героями “Шаленої зірки“ стали Влад Яма, Ольга Полякова, MARUV, Наталья Могилевская, Елена-Кристина Лебедь, Дмитрий Шуров, Егор Крутоголов,

Смотрите с 29 августа в 21:00 музыкальное шоу “Шалена зірка“:

Ранее мы писали, что Леся Никитюк позировала в необычном водоеме.