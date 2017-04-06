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День дружбы: Украинские звезды, которые дружат с коллегами по цеху

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Кто из украинских знаменитостей самый дружелюбный, и общаются ли между собой украинские звезды .

День дружбы: Украинские звезды, которые дружат с коллегами по цеху
День дружбы: Украинские звезды, которые дружат с коллегами по цеху
instagram.com/kamenskux

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По случаю Международного Дня дружбы, который отмечают во всем мире 30 июля, предлагаем узнать, с кем завязали приятельские отношения украинские звезды шоу-бизнеса. Итак, с кем нравится общаться певцам, ведущим и продюсерам.

  • Виталий Козловский

Одним из самых общительных и дружелюбных звезд украинской эстрады был и остается Вииталий Козловский. Певец не только с удовольствием общается с коллегами разных возрастов - но и делится селфи с ними в Инстаграм.

Так, Козловский дружит с актрисой Ольгой Сумской

Также певец поддерживает дружеские отношения с участницей “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😊😊😊 #happybirthday #dodoparty #dodoparty2017

Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

А с Ириной Билык Виталий даже “породнился“ - артист приходится ей кумом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимая кума, с Днем рождения ❤

Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

  • Потап и Настя

Счастливые молодожены, которые ранее были коллегами по дуэту - Настя Каменских и Алексей Потапенко также обросли “друзьями семьи“, причем еще задолго до того, как стали семьей официально.

Так, пара дружит с Позитивом (Алексеем Завгородним) из коллектива “Время и Стекло“.

С женой Позитива - Анной Андрейчук-Завгородней, которая даже выступила организатором свадьбы пары и отдыхала с ними в одном отеле во время медового месяца. 

Также пара дружит с Надей Дорофеевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White on white that’s lucky PO! @nadyadorofeeva

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

И даже с бывшей женой Потапа, продюсером Ириной Горовой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николай Георгиевич, поздравляем с Вашим днем от всей компании MOZGI GROUP! Желаем не переставать удивляться миру, вдохновляться украинской музыкой, создавать и развивать потрясающие проекты, к которым хочется быть причастным каждому артисту и каждому менеджменту в нашей стране! Пусть ваш жизненный путь будет всегда светел, а рядом будут друзья и дорогие люди! Спасибо за вдохновение!

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

  • Ирина Билык

Дружит со своим бывшим гражданским мужем Димой Коляденко, который недавно позвал ее замуж. Знаменитости проводят вместе много времени и даже путешествуют вдвоем. 

Также Ирина дружит со своей крестницей Алиной Гросу. Недавно они вместе с Дмитрием Коляденко погуляли на свадьбе крестной дочери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💗Совет да Любовь💗

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

  • Надежда Мейхер

Экс-участница коллектива “Виа ГРА“ поддерживает теплые отношения с бывшими коллегами по дуэту. Так Надя дружит с Альбиной Джанабаевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть невидимые нити, которые связывают, не смотря на то, что каждый давно живёт своей жизнью... А судьба- прелестница)) , иногда, когда совсем этого не ждёшь дарит по истине неожиданные и невероятно приятные встречи 🦋 @albinadzhanabaeva 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 Ты в моём сердце и в моей душе. У нас с тобой столько воспоминаний, столько классных историй. О которых знаем только ты и я... Люблю! Будь счастлива! ♥️ #надеждамейхер #альбинаджанабаева #певицы

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

А также с Верой Брежневой, которая частенько комментирует ей фото в соцсетях. 

скриншот

  • Регина Тодоренко

Харизматичная экс-ведущая тревел-шоу “Орел и решка“, популярная блогер и автор программ одесситка Регина Тодоренко поддерживает дружбу с коллегой Лесей Никитюк. Недавно Леся слетала на свадьбу Регины в Сорренто.

Также Регина дружит с еще одной ведущей “Орла и решки“ - Алиной Астровской, которая была на ее свадьбе подружкой невесты.

  • Леся Никитюк

Кроме девушек, Леся Никитюк дружит со своим соседом - ведущим и шоуменом Сергеем Притулой. Недавно, когда Притула сломал ногу - Леся заявилась к нему в гости в одном белье.

  • Ани Лорак

Одна из самых обсуждаемых певиц украинского происхождения - Ани Лорак выбрала себе друзей в России, где сейчас живет и гастролирует. Известно, что звезду связывает дружба с крестным ее дочери российским исполнителем и продюсером Филиппом Киркоровым и российским певцом Сергеем Лазаревым.

  • Дмитрий Монатик

А вот артист, у которого “все хорошо“ - позитивный Дмитрий Монатик - умудряется дружить со всеми, кто попадается ему на жизненном пути, в том числе и с коллегами по цеху. Причем, коллеги отвечают ему тем же.

Так, Монатик дружит с ведущей Екатериной Осадчей.

С Надей Дорофеевой, с которой спел дуэтом песню “Глубоко“.

С Верой Брежневой, которая недавно пожаловалась в Инстаграм, что не смогла посетить сольный концерт Дмитрия.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за натянутую улыбку.

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Теги: Ани Лорак, Вера Брежнева, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева, Надежда Мейхер
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Вепр    30.07.2019, 15:49
Оценка:  0
Вепр
Никитюк то шалава а не зірка!
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