Кто из украинских знаменитостей самый дружелюбный, и общаются ли между собой украинские звезды .

День дружбы: Украинские звезды, которые дружат с коллегами по цеху instagram.com/kamenskux

Читай также: Эффектный кадр: Маша Ефросинина снялась в роскошном красном платье

По случаю Международного Дня дружбы, который отмечают во всем мире 30 июля, предлагаем узнать, с кем завязали приятельские отношения украинские звезды шоу-бизнеса. Итак, с кем нравится общаться певцам, ведущим и продюсерам.

Виталий Козловский

Одним из самых общительных и дружелюбных звезд украинской эстрады был и остается Вииталий Козловский. Певец не только с удовольствием общается с коллегами разных возрастов - но и делится селфи с ними в Инстаграм.

Так, Козловский дружит с актрисой Ольгой Сумской

Также певец поддерживает дружеские отношения с участницей “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.

А с Ириной Билык Виталий даже “породнился“ - артист приходится ей кумом.

Потап и Настя

Счастливые молодожены, которые ранее были коллегами по дуэту - Настя Каменских и Алексей Потапенко также обросли “друзьями семьи“, причем еще задолго до того, как стали семьей официально.

Так, пара дружит с Позитивом (Алексеем Завгородним) из коллектива “Время и Стекло“.

С женой Позитива - Анной Андрейчук-Завгородней, которая даже выступила организатором свадьбы пары и отдыхала с ними в одном отеле во время медового месяца.

Также пара дружит с Надей Дорофеевой.

И даже с бывшей женой Потапа, продюсером Ириной Горовой.

Ирина Билык

Дружит со своим бывшим гражданским мужем Димой Коляденко, который недавно позвал ее замуж. Знаменитости проводят вместе много времени и даже путешествуют вдвоем.

Также Ирина дружит со своей крестницей Алиной Гросу. Недавно они вместе с Дмитрием Коляденко погуляли на свадьбе крестной дочери.

Надежда Мейхер

Экс-участница коллектива “Виа ГРА“ поддерживает теплые отношения с бывшими коллегами по дуэту. Так Надя дружит с Альбиной Джанабаевой.

А также с Верой Брежневой, которая частенько комментирует ей фото в соцсетях.

скриншот

Регина Тодоренко

Харизматичная экс-ведущая тревел-шоу “Орел и решка“, популярная блогер и автор программ одесситка Регина Тодоренко поддерживает дружбу с коллегой Лесей Никитюк. Недавно Леся слетала на свадьбу Регины в Сорренто.

Также Регина дружит с еще одной ведущей “Орла и решки“ - Алиной Астровской, которая была на ее свадьбе подружкой невесты.

Леся Никитюк

Кроме девушек, Леся Никитюк дружит со своим соседом - ведущим и шоуменом Сергеем Притулой. Недавно, когда Притула сломал ногу - Леся заявилась к нему в гости в одном белье.

Ани Лорак

Одна из самых обсуждаемых певиц украинского происхождения - Ани Лорак выбрала себе друзей в России, где сейчас живет и гастролирует. Известно, что звезду связывает дружба с крестным ее дочери российским исполнителем и продюсером Филиппом Киркоровым и российским певцом Сергеем Лазаревым.

Дмитрий Монатик

А вот артист, у которого “все хорошо“ - позитивный Дмитрий Монатик - умудряется дружить со всеми, кто попадается ему на жизненном пути, в том числе и с коллегами по цеху. Причем, коллеги отвечают ему тем же.

Так, Монатик дружит с ведущей Екатериной Осадчей.

С Надей Дорофеевой, с которой спел дуэтом песню “Глубоко“.

С Верой Брежневой, которая недавно пожаловалась в Инстаграм, что не смогла посетить сольный концерт Дмитрия.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за натянутую улыбку.