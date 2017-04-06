День дружбы: Украинские звезды, которые дружат с коллегами по цеху
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По случаю Международного Дня дружбы, который отмечают во всем мире 30 июля, предлагаем узнать, с кем завязали приятельские отношения украинские звезды шоу-бизнеса. Итак, с кем нравится общаться певцам, ведущим и продюсерам.
- Виталий Козловский
Одним из самых общительных и дружелюбных звезд украинской эстрады был и остается Вииталий Козловский. Певец не только с удовольствием общается с коллегами разных возрастов - но и делится селфи с ними в Инстаграм.
Так, Козловский дружит с актрисой Ольгой Сумской
Также певец поддерживает дружеские отношения с участницей “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.
А с Ириной Билык Виталий даже “породнился“ - артист приходится ей кумом.
- Потап и Настя
Счастливые молодожены, которые ранее были коллегами по дуэту - Настя Каменских и Алексей Потапенко также обросли “друзьями семьи“, причем еще задолго до того, как стали семьей официально.
Так, пара дружит с Позитивом (Алексеем Завгородним) из коллектива “Время и Стекло“.
С женой Позитива - Анной Андрейчук-Завгородней, которая даже выступила организатором свадьбы пары и отдыхала с ними в одном отеле во время медового месяца.
Также пара дружит с Надей Дорофеевой.
И даже с бывшей женой Потапа, продюсером Ириной Горовой.
Николай Георгиевич, поздравляем с Вашим днем от всей компании MOZGI GROUP! Желаем не переставать удивляться миру, вдохновляться украинской музыкой, создавать и развивать потрясающие проекты, к которым хочется быть причастным каждому артисту и каждому менеджменту в нашей стране! Пусть ваш жизненный путь будет всегда светел, а рядом будут друзья и дорогие люди! Спасибо за вдохновение!
- Ирина Билык
Дружит со своим бывшим гражданским мужем Димой Коляденко, который недавно позвал ее замуж. Знаменитости проводят вместе много времени и даже путешествуют вдвоем.
Также Ирина дружит со своей крестницей Алиной Гросу. Недавно они вместе с Дмитрием Коляденко погуляли на свадьбе крестной дочери.
- Надежда Мейхер
Экс-участница коллектива “Виа ГРА“ поддерживает теплые отношения с бывшими коллегами по дуэту. Так Надя дружит с Альбиной Джанабаевой.
Есть невидимые нити, которые связывают, не смотря на то, что каждый давно живёт своей жизнью... А судьба- прелестница)) , иногда, когда совсем этого не ждёшь дарит по истине неожиданные и невероятно приятные встречи 🦋 @albinadzhanabaeva 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 Ты в моём сердце и в моей душе. У нас с тобой столько воспоминаний, столько классных историй. О которых знаем только ты и я... Люблю! Будь счастлива! ♥️ #надеждамейхер #альбинаджанабаева #певицы
А также с Верой Брежневой, которая частенько комментирует ей фото в соцсетях.
- Регина Тодоренко
Харизматичная экс-ведущая тревел-шоу “Орел и решка“, популярная блогер и автор программ одесситка Регина Тодоренко поддерживает дружбу с коллегой Лесей Никитюк. Недавно Леся слетала на свадьбу Регины в Сорренто.
Также Регина дружит с еще одной ведущей “Орла и решки“ - Алиной Астровской, которая была на ее свадьбе подружкой невесты.
- Леся Никитюк
Кроме девушек, Леся Никитюк дружит со своим соседом - ведущим и шоуменом Сергеем Притулой. Недавно, когда Притула сломал ногу - Леся заявилась к нему в гости в одном белье.
- Ани Лорак
Одна из самых обсуждаемых певиц украинского происхождения - Ани Лорак выбрала себе друзей в России, где сейчас живет и гастролирует. Известно, что звезду связывает дружба с крестным ее дочери российским исполнителем и продюсером Филиппом Киркоровым и российским певцом Сергеем Лазаревым.
- Дмитрий Монатик
А вот артист, у которого “все хорошо“ - позитивный Дмитрий Монатик - умудряется дружить со всеми, кто попадается ему на жизненном пути, в том числе и с коллегами по цеху. Причем, коллеги отвечают ему тем же.
Так, Монатик дружит с ведущей Екатериной Осадчей.
С Надей Дорофеевой, с которой спел дуэтом песню “Глубоко“.
Глубоко уважаемая Надежда, @nadyadorofeeva поздравляю Тебя с Новым годом жизни. Я так счастлив, что однажды удалось лично познакомиться, а это знакомство переросло в настоящую дружбу. Ты так прекрасна! Так особенна. Счастья тебе безграничного. С любовью и уважением, с днем рождения! ❤️
С Верой Брежневой, которая недавно пожаловалась в Инстаграм, что не смогла посетить сольный концерт Дмитрия.
Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за натянутую улыбку.
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