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"Мать драконов" сыграет рождественского эльфа в романтической комедии

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Эмилия Кларк сыграет в новом фильме Пола Фига “Прошлое Рождество“ .

"Мать драконов" сыграет рождественского эльфа в комедии
Кадр из видео

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Британская актриса Эмилия Кларк, которая более всего известна по роли “Матери драконов“ в сериале “Игра престолов“, вскоре появится на большом экране в роли неудачливого рождественского эльфа. В Сеть выложили первый трейлер романтической комедии Пола Фига “Прошлое Рождество“ (Last Christmas).

В картине также появятся: Эмма Томпсон, Мишель Йео и Генри Голдинг. 

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По сюжету, работница рождественской лавки Кейт (героиня Эмилии Кларк) - честно пытается исполнять обязанности рождественского эльфа, но у нее это катастрофически плохо выходит. К тому же, для бедняги Кейт - Рождество - нелюбимая пора: суета в Лондоне, да еще эти надоевшие колокольчики на эльфийских ботинках... Но все изменится, когда в жизни героини появится Том. Возможно, Рождество принесет и своему эльфу немного чудес и волшебства.  

К слову, в картине прозвучит музыка британского поп-музыканта Джорджа Майкла, как классика, так и ранее не издававшиеся композиции. 

Мировая премьера картины запланирована на 8 ноября этого года.

Ранее мы писали, что мужчина обвинил Кэти Перри в домогательствах. 

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Теги: комедия, трейлер, Эмилия Кларк
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Источник: ivona.bigmir.net

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