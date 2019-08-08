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Моника Левински станет продюсером "Американской истории преступлений"

Комментариев: 1
В новом сезоне сериала "Американская история преступлений" расскажут о скандале Клинтон-Левински.
Моника Левински станет продюсером "Американской истории преступлений"
Моника Левински станет продюсером "Американской истории преступлений"
Getty Images

Создатели “Американской истории преступлений“ рассекретили новые подробности о третьем сезоне. Новые эпизоды сериала расскажут о секс-скандале 1998 года вокруг президента Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински.

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Как сообщает издание Vanity Fair, именно Левински станет продюсером третьего сезона, который выйдет под названием “Импичмент. Американская история преступлений“ 27 сентября 2020 года.

Режиссер Райан Мерфи заявил, что сериал будет создан по мотивам книги Джеффри Тубина 2000 года “Широкий заговор: Настоящий секс-скандал, который почти свалил президента“.

Моника Левински и Билл Клинтон в 1998 году
Моника Левински и Билл Клинтон в 1998 году
Getty Images

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Известно, что роль Моники Левински досталась Бини Фельдштейн, а ее подругу Линду Трипп сыграет Сара Полсон. Кто исполнит роли президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, пока не сообщается.

Ранее Хиллари Клинтон рассказала, как простила мужу измену с Моникой Левински.

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Теги: Моника Левински, Билл Клинтон, Американская история преступлений
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  08.08.2019, 16:01
Оценка:  0
pусский
Тупая сука, даже не смогла нормально поиграть в слоника с хоботом самого президента!
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