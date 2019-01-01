Олег Винник рассказал, какие женщины ему нравятся

Единственный мужской номер 2019 года редакция журнала "Натали" посвятила Олегу Виннику.

Только раз в году на обложке журнала “Натали“ может появиться мужчина. И не случайно июльский номер знаменитого глянца украсил Артист №1 в Украине Олег Винник. Со своим героем редакция определилась практически сразу. А после выхода зажигательной композиции исполнителя “Наталя-Наталі“ уже ни у кого не осталось сомнений в том, что творческий тандем заряжен на успех.

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Специально для эксклюзивного выпуска Винник принял участие в романтической фотосессии на яхте, поделился свежими новостями своей творческой жизни и откровенно ответил на вопросы о женщинах.

Олег Винник на обложке журнала "Натали" пресс-служба

Делясь впечатлениями о своих концертных турах, музыкант отметил:

“Свой первый европейский тур мы начали с Вильнюса, проехали по Германии и закончили в Праге. Тур был небольшой – семь концертов, но все прошло успешно и продуктивно. Хотя и непросто, потому что приходилось давать по три концерта подряд. И каждый день – переезды по 500-600 километров. В Германии приходили не только украинцы. Большой процент составляла немецкая публика. Однако триумфом и завершающей жирной точкой стала Прага. Я не люблю это слово, но меня реально “разорвало“. Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на 2 тысячи человек пели, танцевали, кричали. Это было насколько круто, а я был действительно счастлив! Так что Европу проехали, все очень довольны, и организаторы уже готовятся к следующему туру. В Украине в рамках стадионного тура отыграли 13 потрясающих концертов. В августе продолжим, первым делом выступим на Арене Львов“.

Кроме того, Винник посоветовал, что нужно женщине, чтобы ему понравиться.

“Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает“, - подчеркнул Олег.

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Верит ли артист в дружбу между мужчиной и женщиной, каких ошибок не стоит допускать в отношениях по мнению певца – читайте в мужском номере журнала “Натали“. Выпуск уже в продаже.

Напомним, ранее фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок.