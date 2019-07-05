Олег Винник возвращается в кресло судьи “Х-фактора”

Украинский певец Олег Винник принял участие в съемках юбилейного сезона шоу "Х-фактор".

Любимое вокальное шоу страны “Х-фактор” на СТБ отмечает 10-й день рождения! На грандиозное празднование соберутся все самые яркие артисты украинского шоу-бизнеса. И впервые в истории проекта - кто-то из судей может на один день пригласить коллегу из шоу-бизнеса в свое кресло Х.

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Одним из приглашенных судей на кастингах стал артист №1 в Украине Олег Винник! Всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина решил уступить свое место опытному коллеге, который точно знает, что нужно артисту, чтобы покорить миллионы сердец.

Вместе с Андреем Данилко, Настей Каменских и Олей Поляковой он будет принимать судьбоносные решения и выберет самых талантливых участников “Х-фактора”.

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У звездного судьи будет “право вето” - он может подарить одному участнику путевку в тренировочный лагерь, невзирая на вердикты коллег. Таким образом, конкурсанту не обязательно получать 3 “да” от остальных членов жюри, чтобы пройти в следующий этап отбора. Кто же будет следующим в самой звездной четверке Х?

Напомним, ранее фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок.