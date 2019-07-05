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Олег Винник возвращается в кресло судьи “Х-фактора”

Комментариев: 1
Украинский певец Олег Винник принял участие в съемках юбилейного сезона шоу "Х-фактор".
Олег Винник возвращается в кресло судьи “Х-фактора”
Олег Винник возвращается в кресло судьи “Х-фактора”
пресс-служба

Любимое вокальное шоу страны “Х-фактор” на СТБ отмечает 10-й день рождения! На грандиозное празднование соберутся все самые яркие артисты украинского шоу-бизнеса. И впервые в истории проекта - кто-то из судей может на один день пригласить коллегу из шоу-бизнеса в свое кресло Х.

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Одним из приглашенных судей на кастингах стал артист №1 в Украине Олег Винник! Всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина решил уступить свое место опытному коллеге, который точно знает, что нужно артисту, чтобы покорить миллионы сердец.

Вместе с Андреем Данилко, Настей Каменских и Олей Поляковой он будет принимать судьбоносные решения и выберет самых талантливых участников “Х-фактора”.

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У звездного судьи будет “право вето” -   он может подарить одному участнику путевку в тренировочный лагерь, невзирая на вердикты коллег. Таким образом, конкурсанту не обязательно получать 3 “да” от остальных членов жюри, чтобы пройти в следующий этап отбора.  Кто же будет следующим в самой звездной четверке Х?

Напомним, ранее фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок.

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Теги: Олег Винник, X-фактор 10
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Источник: Ivona.bigmir.net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.07.2019, 16:23
Оценка:  0
гость
Это даже лучше. Сафина всё-таки больше оперный певец. Видела шоу "Битва хоров", так наши судьи смотрелись лучше, чем он. Наши - роднее!))
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