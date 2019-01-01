Автогонки вместо моря: Ведущая Ольга Кучер отправилась в Австрию на "Формулу 1"

Ведущая программы "Вікна-новини" на СТБ Ольга Кучер посетила автогонку "Формула 1".

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Лениво лежать на пляже, попивая коктейль – точно не то, что выберет в свой отпуск ведущая программы “Вікна-новини“ на СТБ, любительница путешествий Ольга Кучер. Этим летом вместе с супругом она отправилась на автогонку “Формула 1“ в Австрию. В социальной сети ведущая поделилась яркими впечатлениями и фотографиями, а также рассказала интересные факты об австрийцах и их стране.

“Я любое море готова променять на “Формулу 1“. Для меня поездка на гран-при – это и отпуск, и релакс, и заряд энергии. Я за одни выходные отдыхаю лучше, чем за неделю на пляже. В этом году мы выбрали Австрию. И не прогадали. Гонка была роскошной“, – поделилась Ольга Кучер.

Также ведущая добавила, что родилась зимой и не очень любит проводить лето в большом городе.

“Асфальт, куча машин, высотки, так мало деревьев. Сегодня в Вене на термометре показывало +39. И гулять в центре совсем не хотелось. Поэтому мы сбежали из центра города и скрылись в парке дворца Шенбрунн. А потом вдруг хлынул дождь. И мы пошли пить кофе Меланж со штруделем. И вот такое лето мне ооочень нравится. Это, собственно, заметно на моем счастливом лице“, – рассказала Ольга Кучер.

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Кроме того, ведущая поделилась с подписчиками интересными фактами об Австрии, которые точно будут интересны всем, кто собирается посетить эту страну:

в Австрии можно пить воду из-под крана;

говорят, австрийцы вдвое аристократичнее британцев;

последний магазин в субботу закрывается в 18:30;

стоимость литра натурального сока – 2,5 евро, а 0,3 Coca-Cola – 3,5 евро.

Напомним, ранее ведущая “Вікна-новини“ Татьяна Высоцкая рассказала, как держит себя в форме.