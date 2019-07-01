Узнайте, где можно посмотреть седьмой финальный выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".

"Голос. Діти-5": где и когда смотреть финал вокального шоу instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 7 июля, состоится долгожданный финал вокального шоу “Голос. Діти-5“. В эфире канала 1+1 зрители увидели седьмой выпуск и первый прямой эфир. Посмотреть онлайн финал “Голос країни-9“ можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

Читай также: Надя Дорофеева в купальнике украсила обложку мужского глянца

На прошлой неделе прошли Вокальные нокауты. Тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив определили, кто попадет в финал.

По итогам шестого выпуска финалистами стали следующие участники:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Саша Зазарашвили и Карина Столаба.

Команда Джамалы: Никита Ачкасов и Варвара Кошевая.

Команда Дзидзьо: Ярослав Карпук и Вероника Морская.

Анонс финала “Голосу. Діти-5“ от 7.07.2019:

Как прошел пятый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.