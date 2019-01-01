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Группа KADNAY презентовала горячий клип "Disco Girl"

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Алан Бадоев выступил режиссером нового клипа группы KADNAY "Disco Girl".
Группа KADNAY презентовала горячий клип "Disco Girl"
Группа KADNAY презентовала горячий клип "Disco Girl"
instagram.com/k.a.d.n.a.y

Популярная украинская группа KADNAY представила свежий клип на композицию “Disco Girl“. Презентация видео состоялась 3 июля на официальном YouTube-канале коллектива.

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В новом видеоролике объединены черно-белые и цветные кадры. Дмитрий Каднай и Фил Коляденко в стильных костюмах исполняют песню, под которую танцует девушка-фотограф. А на некоторых отрывках музыканты позируют обнаженными в компании девушек в черных платьях.

Отметим, что режиссером видео работы стал Алан Бадоев. Сингл “Disco Girl“ вошел в альбом “Полон“, который группа выпустила этой весной.

Напомним, ранее TAYANNA раскрыла подробности разрыва с Филиппом Коляденко.

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Теги: KADNAY, Алан Бадоев
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Источник: Ivona.bigmir.net

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