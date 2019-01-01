Группа KADNAY презентовала горячий клип "Disco Girl"
Алан Бадоев выступил режиссером нового клипа группы KADNAY "Disco Girl".
Популярная украинская группа KADNAY представила свежий клип на композицию “Disco Girl“. Презентация видео состоялась 3 июля на официальном YouTube-канале коллектива.
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В новом видеоролике объединены черно-белые и цветные кадры. Дмитрий Каднай и Фил Коляденко в стильных костюмах исполняют песню, под которую танцует девушка-фотограф. А на некоторых отрывках музыканты позируют обнаженными в компании девушек в черных платьях.
Отметим, что режиссером видео работы стал Алан Бадоев. Сингл “Disco Girl“ вошел в альбом “Полон“, который группа выпустила этой весной.
Напомним, ранее TAYANNA раскрыла подробности разрыва с Филиппом Коляденко.
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