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Александр Педан рассказал, что пугало его долгие годы

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Самый экстремальный ведущий Нового канала признался, что до недавнего времени боялся кататься на скейте.
Александр Педан рассказал, что пугало его долгие годы
Александр Педан рассказал, что пугало его долгие годы
пресс-служба

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Александр Педан серфил за Полярным кругом, поднялся на самую высокую точку Европы – гору Монблан, фрирайдил в Японии... Казалось бы, он ничего не боится. Но нет! Недавно ведущий реалити “Эксы“ признался, что долгое время ощущал страх перед обычным скейтом.

“Когда-то в детстве на моих глазах с доски упал друг и сломал руку, – вспоминает он. – Так что я освоил сноуборд, серфинг, а обычный скейт – нет. Долгое время боялся. Перебороть свой страх смог буквально несколько лет назад!“

Сейчас скейт постоянно находится в багажнике автомобиля Александра Педана. Покататься на нем он любить в перерывах между сьемками Нового канала.

Александр Педан
Александр Педан
пресс-служба

“Со мной всегда ездят даже не один, а два скейта: один я купил сам, второй мне подарили, – рассказывает ведущий. – Похвастаюсь: у меня есть именно лонгборд от украинских производителей с моими фотками и написью “Педан. JuniorZ“ (JuniorZ – спортивное движение, основатель которого – Александр Педан – прим. ред.). Я катаюсь на скейтах версии carver, они не предназначены для прыжков или трюков, поэтому на доске чувствую себя, будто в океане на серфе. Интереснее всего на нем кататься в так называемых пулах – бассейнах в скейт-парках, где можно имитировать скольжение по волнам.

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Увлечение Александра переняла его дочь Лера – время от времени она любит покататься вместе с отцом.

“За нее я переживаю больше, чем за себя, поэтому если на скейты – то только вместе“, – говорит Педан.

Отметим, премьера второго сезона реалити “Эксы“, ведущим которого является Александр Педан, уже осенью на Новом канале.

Напомним, ранее Александр Педан признался, с каким британским актером гулял возле Днепра.

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Теги: Александр Педан
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Источник: Ivona.bigmir.net

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