Александр Педан рассказал, что пугало его долгие годы

Самый экстремальный ведущий Нового канала признался, что до недавнего времени боялся кататься на скейте.

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Александр Педан серфил за Полярным кругом, поднялся на самую высокую точку Европы – гору Монблан, фрирайдил в Японии... Казалось бы, он ничего не боится. Но нет! Недавно ведущий реалити “Эксы“ признался, что долгое время ощущал страх перед обычным скейтом.

“Когда-то в детстве на моих глазах с доски упал друг и сломал руку, – вспоминает он. – Так что я освоил сноуборд, серфинг, а обычный скейт – нет. Долгое время боялся. Перебороть свой страх смог буквально несколько лет назад!“

Сейчас скейт постоянно находится в багажнике автомобиля Александра Педана. Покататься на нем он любить в перерывах между сьемками Нового канала.

Александр Педан пресс-служба

“Со мной всегда ездят даже не один, а два скейта: один я купил сам, второй мне подарили, – рассказывает ведущий. – Похвастаюсь: у меня есть именно лонгборд от украинских производителей с моими фотками и написью “Педан. JuniorZ“ (JuniorZ – спортивное движение, основатель которого – Александр Педан – прим. ред.). Я катаюсь на скейтах версии carver, они не предназначены для прыжков или трюков, поэтому на доске чувствую себя, будто в океане на серфе. Интереснее всего на нем кататься в так называемых пулах – бассейнах в скейт-парках, где можно имитировать скольжение по волнам.

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Увлечение Александра переняла его дочь Лера – время от времени она любит покататься вместе с отцом.

“За нее я переживаю больше, чем за себя, поэтому если на скейты – то только вместе“, – говорит Педан.

Отметим, премьера второго сезона реалити “Эксы“, ведущим которого является Александр Педан, уже осенью на Новом канале.

Напомним, ранее Александр Педан признался, с каким британским актером гулял возле Днепра.