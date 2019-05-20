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"Смело и круто": Педан повторил откровенный снимок Дженнифер Лопес

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Телеведущий сделал еще одну подборку с хэштегом #повторяюфото.
"Смело и круто": Педан повторил откровенный снимок Дженнифер Лопес
"Смело и круто": Педан повторил откровенный снимок Дженнифер Лопес
instagram.com/pedanos

Популярный телеведущий Нового канала и влогер Александр Педан создал пародию на известную американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес. 

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На своей странице в Instagram Педан опубликовал два кадры для сравнения. На одном из них запечатлена Лопес, которая позирует на пляже в купальнике и в большой шляпе. На втором фото - Александр, который повторил детали оригинального снимка.

“Якщо ви думаєте, що рубрика #повторяюфотозакінчилась, ви помиляєтесь. Вирішив вам підняти настрій, ловіть ще одну пародію, на цей раз @jlo. До речі на Гідропарку вже тепленько“, - подписал забавные кадры Александр Педан.

Подписчики оценили юмор телеведущего и оставили множество комментариев под публикацией.

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“Фигура прям совпадает“, “Агонь! Ты прям как её родная сестра“, “Почему полотенце не полосатое“, “У jlo ноги бiльшi“, “Смело и круто“, “Даже не знаю, чья фигура мне нравится больше“, “Саня це сильно“, “Навіть краще ніж оригінал)“, “Ти купальник на замовлення шив? Можу уявити як важко підбирати схожі шмотки для фото“, “Молодец, супер!) Я долго смеялась, умеешь удивить“, - написали поклонники Педана.

Напомним, ранее Александр Педан повторил снимки известных блогеров.

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Теги: Александр Педан, Дженнифер Лопес
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Источник: ivona.bigmir.net

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