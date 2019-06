Тейлор Свифт взорвала Сеть новым клипом "You Need To Calm Down"

В видеоклипе Тейлор Свифт на песню "You Need To Calm Down" появилось множество известных артистов.

Популярная американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила новый клип на песню “You Need To Calm Down“. Презентация видео состоялась 17 июня на официальном Youtube-канале артистки. Ролик за сутки уже собрал 19 миллионов просмотров. Читай также: Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах В клипе Тейлор предстала в образе картофеля фри из McDonald's. Кроме певицы, в клипе появились такие знаменитости, как Кэти Перри, Эллен ДеДженерес, Райан Рейнольдс, Сиара, Адам Ламберт, Карамо Браун, Лаверн Кокс и Декстер Мэйфилд. Так, например, Кэтти Перри досталась роль бургера, а Райан Рейнольдс сыграл в клипе художника. Отметим, что композиция “Need To Calm Down“ войдет в предстоящий альбом певицы под названием “Lover“, выход которого запланирован на 23 августа. Напомним, ранее Тейлор Свифт застраховала ноги на крупную сумму.

