Лилия Ребрик продемонстрировала самые трендовые купальники 2019 года

Какие пляжные образы будут в моде летом 2019 года.

Какой купальник выбрать летом 2019? Журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, узнали у стилиста, какие купальники в этом сезоне будут в тренде и как создать удачный образ, чтобы скрыть недостатки.

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Ведущая канала “Україна“ Лилия Ребрик продемонстрировала самые трендовые пляжные образы 2019 года.

Для девушек, которые не переживают из-за модельных стандартов, идеальным вариантом будет шнуровка. Это модно и одновременно практично.

“Например, слитный купальник со шнуровкой на спине. Вы можете затянуть ее очень плотно, сделав талию тонкой, вспоминая корсетные времена. А если вы набрали несколько лишних килограммов – можете сделать шнуровку свободной“, – комментирует стилист Дарья Мегедь в программе “Ранок з Україною“.

Лилия Ребрик пресс-служба

Самым трендовым вариантом 2019 года будут плавки с высоким вырезом. Такой вариант прекрасно подойдет девушкам с фигурой песочные часы.

“Купальник с высоким вырезом визуально удлиняет ноги. Такая модель подойдет почти всем. Если нужно подчеркнуть талию – можно выбрать высокие плавки с декоративным поясом“, – говорит стилист.

Лилия Ребрик пресс-служба

Для тех, кому не хватает объема в верхней части, дизайнер посоветовала выбрать бюстгальтер бандо.

“Лиф бандо с чашкой будет удачно подчеркивать грудь, а вариант с бретельками с рюшами придаст объем в верхней части“, – рассказала Дарья в эфире канала “Україна“.

Лилия Ребрик пресс-служба

Девушкам, которых беспокоит проблема широких плеч, программа “Ранок з Україною“ подготовила следующие советы.

“Выбирайте верх купальника треугольной формы, благодаря которому акцент визуально смещается на шею и плечи не будут казаться такими массивными“, – поделилась стилист.

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Для тех, кто не успел избавиться от лишних килограммов к летнему сезону, ситуацию может исправить подходящий купальник. Женщинам с пышными формами нижнюю часть купальника стоит выбирать с более высокой посадкой, которая визуально сделает акцент на талии, а ноги будут казаться длиннее. С таким типом фигуры лучшим вариантом будут сплошные купальники.

“Сплошной купальник может подчеркнуть вам талию и прикрыть недостатки в области живота и бедер. Такой вариант можно удачно комбинировать с накидками“, – рассказала Дарья в эфире “Ранку з Україною“.

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Имея лишние килограммы, хорошо выглядеть можно и в модном раздельном купальнике. Например, можно выбрать широкий лиф со сборкой и плавки модного фасона, подобранными по типу фигуры.

Если вам вдруг нужен необычный купальник для вечеринки – выбирайте с открытой спиной. А что касается трендовых цветов, обращайте внимание на леопард, нюд и металлик.

Напомним, ранее ведущая Лилия Ребрик продемонстировала, как носить шляпы летом 2019.