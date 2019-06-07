Ведущая Лилия Ребрик продемонстировала, как носить шляпы летом 2019

Узнайте, какие шляпы будут актуальными в этом сезоне.

Какие шляпы будут актуальными в этом сезоне, что выбрать на пляж, а что – на каждый день, и какой аксессуар подойдет под официальный стиль. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ узнали у дизайнера шляп ответы на эти вопросы.

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Ведущая канала “Україна“ Лилия Ребрик – настоящая модница, она демонтирует, как носить шляпы летом 2019.

Лилия Ребрик пресс-служба

Тренд этого сезона – соломенный козырек. Удачно можно выбрать аксессуар по таким параметрам – чем шире лицо, тем меньше поля козырька и наоборот. Но, если вы идете на пляж или в место активного солнца – он вам не подойдет, ведь макушка останется открытой.

“Основной его частью является именно козырек, который защищает лицо и глаза от ультрафиолета – очень актуально для женщин, которые следят за кожей своего лица“, – поделилась дизайнер Маргарита Пятых в программе “Ранок з Україною“.

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Шляпа с бахромой в стиле бохо. Как правило, большие поля и круглая форма для макушки, но не обрамленные концы шляпы – делают её трендом. Проблема только в том, что для официального стиля такой аксессуар не подойдет.

Лилия Ребрик пресс-служба

“Самой трендовой деталью шляпы может быть бахрома, которая соответствует стилю бохо – он очень актуален в этом сезоне“, – рассказала Маргарита в эфире канала “Україна“.

Шляпа клеш. Даная модель сделает образ романтичным. Но это не универсальный убор и подойдет не каждой женщине.

“Клеш в переводе с французского – колокольчик. Убор действительно похож на цветок. Благодаря большому размеру, он может визуально увеличить лицо – поэтому надо внимательно к этому отнестись. Также стоит отметить, что есть клеш с более покатыми полями и с менее“, – комментирует дизайнер.

Лилия Ребрик пресс-служба

Универсальная и модная шляпа федора. Его форма похожа на ковбойскую – овальная с заостренным кончиком.

“Название пошло от спектакля “Федора“ в конце 19 века, в котором играла Сара Бернар и она там надевала именно эту модель шляпы. Эта шляпа хорошо сочетается, как с романтическим платьем, так и со спортивным стилем“, – говорит Маргарита Пятых в эфире “Ранку з Україною“.

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Ни один модный тренд не обходится без Коко Шанель, когда-то она впервые представила миру канотье в виде женского аксессуара. Стоячие пологи и строгие округлые формы подойдут к любой форме лица. Такую шляпу можно надевать и под костюм, и под платье.

Лилия Ребрик пресс-служба

“Сначала он был чисто мужским головным убором. Он использовался спортсменами-гребцами и выполнял лишь техническую роль – защиты от солнца. Для тех, кто пока еще не пробовал носить шляпы, можно начать именно с канотье – вам в нем обязательно будет комфортно“, – поделилась дизайнер в эфире канала “Україна“.

В этом сезоне стилисты советуют выбрать шляпу с лентой – после её замены шляпа будет прекрасно подходить к любому вашему наряду.

Напомним, ранее Андре Тан рассказал о самом модном наряде этого лета.