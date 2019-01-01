Актрису Катерину Буцкую выдвинули на премию за дубляж персонажей Дейва и Шейлы в байопике об Элтоне Джоне “Рокетмен“.

Голос телеканала НЛО TV и актриса сериала "Дефективы" номинированы на премию за лучший дубляж пресс-служба

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13 марта стартовала “Народная премия за лучший дубляж“, организованная сетью кинотеатров “Синема Сити“. На награду выдвинули голос телеканала НЛО TV Николая Сырокваша и актрису сериала “Дефективы“ Катерину Буцкую – за дубляж персонажей Дейва и Шейлы в байопике об Элтоне Джоне “Рокетмен“.

Роль небольшая, а вот премия – “Народная“! Тем более, это моя самая первая номинация в дубляжном искусстве. Я среди очень сильных коллег-претендентов. Как же этим не гордиться, друзья! Считаю, что украинский дубляж – лучший в мире. И это прекрасно, что «Синема сити» основали такую народную, зрительскую премию. Ведь целая команда работает над созданием дубляжа: координаторы, режиссеры, звукорежиссеры, переводчики, укладчики текста и, конечно же, сами актеры. Все для того, чтобы в кинотеатре герои фильма “заговорили по-украински“, как будто это их родной язык, на котором они говорили всю жизнь, – делится Николай.

Голос телеканала НЛО TV и актриса сериала "Дефективы" номинированы на премию за лучший дубляж пресс-служба

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В “Народной премии“ всё решает зритель – победителя определяют путём голосования в холле кинотеатра в Киеве, где установлено семь прозрачных тубусов. На каждом есть имя персонажа из фильма и украинского актера, который его озвучил. Чтобы отдать голос – нужно поместить в один из тубусов свой попкорн. Соответственно, победит тот, чей тубус будет наиболее заполнен.

Это очень круто, что у нас учредили народную премию за лучший дубляж. Наконец-то зритель может познакомиться ближе с украинским голосами своих любимых героев. А когда ты попадаешь в номинацию с настоящими легендами, то это не только очень радует, а и стимулирует быть лучшим, еще больше работать над качеством своих ролей. Мне повезло уже несколько раз номинироваться на эту премию, и даже однажды выиграть. Дальше – больше!, – говорит Катерина.

Голос телеканала НЛО TV и актриса сериала "Дефективы" номинированы на премию за лучший дубляж пресс-служба

“Народная премия“ призвана популяризировать украинских актеров дубляжа и оценить их работу по созданию лучшего образа героя на экране.

Голос телеканала НЛО TV и актриса сериала "Дефективы" номинированы на премию за лучший дубляж пресс-служба

Для справки:

НЛО TV – молодежный телеканал “НЛО TV“ появился в эфире украинского телевидения в феврале 2012 года. Вещание осуществляется в сети Т2, а также в сетях кабельных провайдеров цифрового и аналогового телевидения. Целевая аудитория канала 14-35 лет. Телеканал транслирует программы развлекательного характера. Это популярные шоу, сериалы, скетчи и фильмы. Директор телеканала – Иван Букреев.

Ранее мы писали, что Элтон Джон просил не лишать его в байопике наркотиков и секса.