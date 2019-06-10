Катрин Денев станет приглашенной звездой Одесского кинофестиваля

Французская актриса Катрин Денев посетит Украину в качестве специального гостя юбилейного Одесского кинофестиваля 2019.

Легендарная французская актриса и певица Катрин Денев станет специальным гостем 10-го Одесского международного кинофестиваля, который состоится с 12 по 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

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Известно, что в Одессе Денев лично представит мини-ретроспективу трех самых лучших фильмов с ее участием, а также проведет мастер-класс.

Кроме того, актрису наградят почетной статуэткой Одесского международного кинофестиваля 2019 “Золотым Дюком“ за вклад в киноискусство.

Отметим, что артистка сыграла в в более чем 100 фильмах. Первый триумф Катрин Денев состоялся на Каннском кинофестивале в 1964 году после премьеры музыкального фильма “Шербурские зонтики“.

Напомним, ранее мы сообщали, что американская актриса Роуз Макгоуэн также станет специальным гостем Одесского фестиваля.