Alyona Alyona презентовала лирик-видео на трек "Якби я була не я".

Alyona Alyona выпустила первый анимационный клип "Якби я була не я" instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская певица Алена Савраненко, более известная под псевдонимом Alyona Alyona представила новый клип. Звезда выпустила видео на композицию “Якби я була не я“.

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Презентация ролика состоялась 3 июня на официальном Youtube-канале исполнительницы. Отметим, что это уже седьмой клип в карьере артистки. Трек вошел в дебютный альбом Alyona Alyona “Пушка“.

В новом ролике поклонники рэперши не смогут увидеть ее. Так, как ролик решили сделать анимационный. Работал над созданием видеоклипа известный украинский художник и аниматор Саша Даниленко.

Аlyona Аlyona - Якби я була не я (Lyric Video by Sashko Danylenko):

Напомним, ранее Alyona Alyona и Алина Паш выпустили клип “Падло“.