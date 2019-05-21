Клипмейкер Алан Бадоев побил собственный рекорд

Роботы украинского клипмейкера представлены в пяти номинациях двух престижных международных премий.

В этом году работы самого титулованного режиссера музыкального видео на территории СНГ представлены сразу в пяти номинациях двух престижных международных премий: IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV и Муз ТВ 2019.

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Примечательно, что среди шести клипов-номинантов, впервые за звание “Лучшего концертного шоу“ поборется авторское шоу Бадоева “Туманы“ для Макса Барских, которое в прошлом году увидели в 15-ти странах мира.

IX Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV

Лучшее концертное шоу – Макс Барских “Туманы“/ДС “Мегаспорт“

Лучший видеоклип – Полина Гагарина “Выше головы“, Сергей Лазарев “Сдавайся“

17-я Премия Муз ТВ 2019

Лучшее концертное шоу – Макс Барских “Туманы“/ДС “Мегаспорт“

Лучшее женское видео – Зара “Негордая“, Анна Седокова “Шантарам“, Полина Гагарина “Выше головы“

Лучшее мужское видео – ALEKSEEV “Навсегда“

“Каждый год я радуюсь победам артистов, для которых создаю видеоистории. Прежде всего эта победа важна для них. Моя задача сделать так, чтобы среди сотен клипов в бесконечно растущем потоке разносортного контента наши работы были заметными и запоминались зрителю. Приятно отметить, что в этом году процентное попадание в десятку увеличилось во всех жанрах. Идём дальше!“ - комментирует Алан Бадоев.

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За 17-летнюю историю престижной музыкальной премии Муз ТВ работы украинского режиссера были представлены на протяжении 11 лет, а за 9 лет существования именной премии телеканала RU.TV клипы Бадоева становились абсолютными победителями в 2013, 2016, 2017 и 2018 годах.

Напомним, ранее Алан Бадоев показал архивные снимки с детства.