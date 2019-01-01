Попа, как у Ким: Режиссер Леонид Колосовский поделился подробностями съемок клипа

Клипмейкер поделился впечатлениями от съемок нового видео NK.

Аппетитный твёрк Насти Каменских, крепкое словцо от Потапа, популярные #танцыcхолодильником Dj Nana, двойник Ким Чен Ына, народные любимцы из “Чоткий паца” - все это и гораздо больше в новом клипе NK “Попа как у Ким”, авторства Леонида Колосовского.

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Коллаборация клипмейкера и украинской поп-певицы об иронии над идолами современности и краткосрочными трендами лишь за первые сутки после релиза набрала больше 2 млн. просмотров в YouTube и вызвала небывалый ажиотаж среди комментаторов.

Съемки клипа "Поп как у Ким" Пресс-служба

Режиссер видео, известный клипмейкер Леонид Колосовский вспомнил как проходили съемки с NK:

“Мы снимали клип 26 декабря. Эта видеоработа стала потрясающим окончанием годичного рабочего периода. Несмотря на 23-часовый съемочный процес, усталость всей команды, включая артиста, было очень весело. Все участники клипа приняли участие в клипе по дружескому приглашению, чтобы кайфануть вместе с нами!”

Леонид Колосовский Пресс-служба

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Леонид Колосовский рассказал, что это его первая видеоработа для Насти Каменских в качестве сольной исполнительницы. Ранее клипмейкер работал с артисткой, когда она была в составе дуэта Потап и Настя. Авторству Колосовского принадлежат одни из самых знаковых клипов дуэта: “Бумдиггибай”, “У мамы” и др.

“Мне прекрасно работалось с Настей уже в её новом амплуа. Она профессионал с большой буквы и чувствует себя уверенно. На съемочной площадке царила та же приятная атмосфера, что и 10 лет назад, когда мы снимали первые работы для Потапа и Насти. Было комфортно, так как мы импровизировали на давно заданную нами тему. Тренды, над которыми мы все смеемся и в то же время следуем им. Ироничный клип на ироничную песню! Мы все от души посмеялись!”, - рассказал Леонид Колосовский.

Напомним, ранее Настя Каменских примерила непривычный образ.