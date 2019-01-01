Узнайте, кто составил компанию Даше Трегубовой.

Загадка для Анны: Кто исполнил главные роли в новом сериале канала СТБ Пресс-служба

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Каждую пятницу в 20:00 на телеканале СТБ зрители следят за детективной мелодрамой “Загадка для Анны“ с Дашей Трегубовой в главной роли. Следователь Анна Киреева расследует запутанные дела, параллельно пытаясь разобраться со своей личной жизнью. Ivona расскажет об актерах, которые сыграли сериале.

Даша Трегубова



Загадка для Анны: Кто исполнил главные роли в новом сериале канала СТБ Пресс служба

Режиссер, сценарист, актриса и телеведущая, осенью зрители ее видели в качестве ведущей проекта “Цієї миті рік потому“ на канале СТБ. Сейчас Даша предстала в новом амплуа. Она сыграла серьезного следователя Анну Киеерву в сериале “Загадка для Анны“.

Владимир Захаренков



Загадка для Анны: Кто исполнил главные роли в новом сериале канала СТБ Пресс-служба

Молодой актер сыграл одну из главных ролей в сериале – полицейского Вадима Терещенко. “Мой персонаж – капитан полиции, который работает следователем. Он позитивный, постоянно улыбается, добрый и справедливый к людям. В этом мы похожи с ним. Ведь Вадим — сорвиголова! Этот человек постоянно влипает в непонятные ситуации и выходит сухим из воды“, - делится Владимир.

Владимир Филатов



Загадка для Анны: Кто исполнил главные роли в новом сериале канала СТБ Пресс служба

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Украинский актер театра и кино окончил Днепропетровское государственное театральное училище. В детективной мелодраме “Загадка для Анны“ Владимир Филатов исполнил роль мужа Анны Киреевой.

Уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ зрителей ждет новая детективная история.



Смотрите анонс сериала “Загадка для Анны“:



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