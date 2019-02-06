Холостяк-9: дата выхода нового сезона
Спецтема: ТВ и телешоу
Первый выпуск покажут в Международный женский день.
Стала известна дата старта девятого сезона романтического шоу “Холостяк“. Премьера нового сезона проекта состоится на телеканале СТБ в Международный женский день. Первый выпуск выйдет 8 марта 2019 года в 20:00.
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Героем 9 сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.
Ведущим популярного шоу “Холостяк“ станет Григорий Решетник, а ведущей пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“ – Роза Аль-Намри.
Напомним, ранее новый Холостяк рассказал о девушке своей мечты.
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