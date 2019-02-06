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Холостяк-9: дата выхода нового сезона

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 2
Первый выпуск покажут в Международный женский день.
Холостяк-9: дата выхода нового сезона
Холостяк-9: дата выхода нового сезона
instagram.com/holostyakstb

Стала известна дата старта девятого сезона романтического шоу “Холостяк“. Премьера нового сезона проекта состоится на телеканале СТБ в Международный женский день.  Первый выпуск выйдет 8 марта 2019 года в 20:00. 

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Героем 9 сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.

Ведущим популярного шоу “Холостяк“ станет Григорий Решетник, а ведущей пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“ – Роза Аль-Намри. 

Напомним, ранее новый Холостяк рассказал о девушке своей мечты.

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Теги: Холостяк, Холостяк 9, Никита Добрынин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  06.02.2019, 13:50
Оценка:  0
pусский
Мой украинский клон пидopaс, какая стыдоба... Ну её нахyй, эту Украину, с европeизацией они всё ближе к безотказным и бессловесным животным вроде овец и коз!
pусский  (аноним)  06.02.2019, 13:07
Оценка:  0
pусский
У меня встал! Я пёрнул!
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