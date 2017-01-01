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Экс-холостяк Rozhden выпустил новую песню о любви

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Бывший участник шоу "Холостяк" представил романтическую композицию "Кохаю".
Экс-холостяк Rozhden выпустил новую песню о любви
Экс-холостяк Rozhden выпустил новую песню о любви
instagram.com/rozhdenanusi

Экс-участник шоу “Холостяк-8“, украинский певец Рожден Ануси представил новый сингл на украинском языке.  Трек получил название “Кохаю“.

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На Youtube-канале исполнителя уже появилось лирик-видео к новой лирической композиции “Кохаю“.

Отметим, что Rozhden стал известным благодаря шоу “Голос країни-2“. В 2017 году певец принял участие в Нацотборе на “Евровидение“ с песней Saturn. А в 2018 году Rozhden стал главным героем 8 сезона “Холостяка“.

Напомним, что первый выпуск 9 сезона шоу “Холостяк“ выйдет 8 марта.

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Теги: ROZHDEN, Холостяк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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