Любовь без границ: пары из сериалов, которые удивили всех

Самые необычные пары с популярных фильмов и сериалов.

Любовь не знает границ, стандартов или требований. Если между вами мелькнул огонек, то любые условности не знают смысла.

Чтобы доказать, что для любви нет стандартов, предлагаем вам вспомнить самые необычные союзы в культовых фильмах и сериалах.

Эдвард Льюис и Вивьен (Красавица)

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Эдвард Льюис - успешный бизнесмен, финансовый магнат. Вивьен - красавица, которая вынуждена зарабатывать на жизнь, работая проституткой. Казалось бы, их пути никогда не пересекутся, если бы не случай. Чтобы заключить важное соглашение, Эдвард должен появиться на переговоры непременно с девушкой. Бизнесмен предлагает Вивьен заключить пари - в течение недели она должна играть роль светской львицы и сопровождать его на всех мероприятиях. За дополнительный гонорар, разумеется. Как эта неделя изменила их обоих и чем она закончился для Вивьен и Эдварда, смотрите в фильме “Красотка“.

Эдвард Льюис и Вивьен (Красавица) kino-teatr.ru

Шелдон Ли Купер и Эми Фара Фаулер (Теория Большого Взрыва)

Шелдон - физик-теоретик, очень малоэмоционален и неумело ведет себя при контакте с другими людьми. Эми - асоциальный нейробиолог, которую не интересуют дружба и отношения - только по просьбе своей мамы раз в год она «для галочки» ходит на свидания. На одном из них она познакомилась с Шелдоном, которого, в свою очередь, пойти на свидание заставили друзья. И чем обернулось вынужденное общения этих двух - можно посмотреть на развлекательно-юмористическом телеканал Paramount Comedy!

Шелдон Ли Купер и Эми Фара Фаулер (Теория Большого Взрыва) paramountcomedy.ru

Говари Воловица и Бернадет Ростенковски (Теория Большого Взрыва)

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Говари Воловица - инженер аэрокосмических систем, глава семьи, который абсолютно не умеет принимать решения, отец двоих детей и фанат комиксов. Бернадет Ростенковски - микробиолог, жена Говарда. Миниатюрная блондинка с несколько инфантильным тембром голоса, который прекрасно умеет поставить на место всех вокруг. Мягкий Говард и решительная Бернадет - что могло объединить этих людей, которые словно с разных планет? Включайте развлекательно-юмористический телеканал Paramount Comedy и узнавайте!

Говари Воловица и Бернадет Ростенковски (Теория Большого Взрыва) paramountcomedy.ru

Джей и Глория (Американская семейка)

Глория Дельгадо-Причетт - красивая молодая колумбийка с темпераментом, напоминает вулкан. Джей Причетт - американский мужчина за шестьдесят, сильные эмоции у которого вызывает разве что гольф. Огромная разница в возрасте, разный культурный бэкграунд и диаметрально противоположные подходы к решению маленьких и больших проблем.

Может показаться, что эти двое не имеют ничего общего. Тем не менее, их объединяют настоящие чувства. Понаблюдать за яркою семейною жизнью этой парочки можно на телеканале Paramount Comedy.

Джей и Глория (Американская семейка) myseries.ru

Луис и Джессика (Трудности ассимиляции)

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Джессика - китайская железная леди. У нее все под контролем, включая чувство к мужу и детям. Зацикленная на сбережениях, собственных правах и порядке. Не слишком доверяет людям. Ее лучше не злить при любых обстоятельствах. Луис - человек, который верит в американскую мечту больше, чем те, кто ее придумал, а Штаты любит сильнее, чем сам Абрахам Линкольн. Романтик, бизнесмен мечтатель и неисправимый оптимист.

Джессика и Луис познакомилась в очереди в туалет, когда оба отравились морскими гадами в кафешке. И что из этого вышло вы можете узнать из сериала “Трудности ассимиляции“ на телеканале Paramount Comedy.

Луис и Джессика (Трудности ассимиляции) vokrug.tv

Напомним, ранее Потап забавно поздравил подписчиков с Днем Валентина.