Грэмми 2019: полный список победителей музыкальной премии

Все подробности церемонии вручения музыкальной премии Грэмми 2019.

10 февраля состоялась 61-я церемония вручения музыкальной премии “Гремми 2019“. В Лос-Анджелесе члены Академии звукозаписи (The National Academy of Recording Arts and Science) выбрали лучших исполнителей и музыкантов года в 84 категориях.

Ведущей церемонии награждения стала известная американская певица Алиша Киз.

Полный список победителей премии “Грэмми-2019“:

“Песня года“ - Childish Gambino, This Is America

“Альбом года“ - Кейси Масгрейвс, Golden Hour

“Запись года“ - Childish Gambino, This Is America

“Лучший новый исполнитель“ - Дуа Липа

“Лучшее сольное поп-исполнение“ - Леди Гага, Joanne

“Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой“ - Леди Гага и Брэдли Купер, Shallow

“Лучший традиционный вокальный поп-альбом“ - Вилли Нельсон, My Way

“Лучший вокальный поп-альбом“ - Ариана Гранде, Sweetener

“Лучшая танцевальная запись“ - Дуа Липа и Silk City, Electricity

“Лучший танцевальный/электронный альбом“ - Justice, Woman Worldwide

“Лучший современный инструментальный альбом“ - Steve Gadd Band, Steve Gadd Band

“Лучшее рок-исполнение“ - Крис Корнелл,When Bad Goes Good

“Лучшее метал-исполнение“ - High on Fire, Electric Messiah

“Лучшая рок-композиция“ - St. Vincent, Masseduction

"Лучший рок-альбом" - Greta Van Fleet, From the Fires

"Лучший альтернативный албом" - Beck, Colors

“Лучшая R&B-композиция“ - Ларранс Допсон, Джоэль Джеймс, Элла Май и Дижон Макфарлейн, Bood's Up

“Лучшее R&B-исполнение“ - H.E.R Ft. Дэниел Сезар, Best Part

“Лучшее традиционное R&B-исполнение“ - Леон Бриджес, Bet Ain't Worth the Hand; PJ Morton Ft. Yebba, How Deep Is Your Love

“Лучший R&B-альбом“ - H.E.R., H.E.R.

“Лучший урбан-альбом“ - The Carters, Everything Is Love

“Лучшее совместное рэп-исполнение“ - Кендрик Ламар, Джей Рок, Future и Джеймс Блейк, King's Dead; Андерсон Пак, Bubblin

“Лучшее рэп-исполнение“ - Childish Gambino, This Is America

“Лучшая рэп-композиция“ - Дрейк, God's Plan

“Лучший рэп-альбом“ - Cardi B, Invasion of Privacy

“Лучшее сольное кантри-исполнение“ - Кейси Масгрейвс, Butterflies

“Лучшая кантри-песня“ - Люк Леирд, Кейси Масгрейвс, Шейн Маканалли, Space Cowboy

“Лучший кантри-альбом“ - Кейси Масгрейвс, Golden Hour

“Лучший латиноамериканский альбом“ - Клаудия Брант, Sincera

“Лучшее музыкальное видео“ - Childish Gambino, This Is America

