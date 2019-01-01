Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не собираются жениться

Футболист так и не сделал предложение своей девушке.

Осенью прошлого года многие мировые СМИ написали, что Криштиану Роналду сделал своей девушке Джорджине Родригес предложение. Позже появилась информация, что спортсмен уже выбрал церковь для венчания.

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Однако, совсем недавно Джорджина Родригес опровергла все слухи о предстоящей свадьбе. Оказывается Криштиану Роналду так и не сделал предложение Родригес.

“Я бы с удовольствием, но у нас на первом плане сейчас другие вещи. Все хотят сыграть свадьбу, и я не исключение. Было бы чудесно в будущем стать женой Криштиану“, - заявила Джорджина.

Напомним, недавно Криштиану Роналду отпраздновал день рождения.