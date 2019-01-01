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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не собираются жениться

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Футболист так и не сделал предложение своей девушке.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не собираются жениться
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не собираются жениться
Getty images

Осенью прошлого года многие мировые СМИ написали, что Криштиану Роналду сделал своей девушке Джорджине Родригес предложение. Позже появилась информация, что спортсмен уже выбрал церковь для венчания.

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Однако, совсем недавно Джорджина Родригес опровергла все слухи о предстоящей свадьбе. Оказывается Криштиану Роналду так и не сделал предложение Родригес.

“Я бы с удовольствием, но у нас на первом плане сейчас другие вещи. Все хотят сыграть свадьбу, и я не исключение. Было бы чудесно в будущем стать женой Криштиану“, - заявила Джорджина.

Напомним, недавно Криштиану Роналду отпраздновал день рождения.

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Теги: Криштиано Роналдо, Джорджина Родригес
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Источник: Ivona.bigmir.net

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