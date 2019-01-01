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Джонни Депп кардинально изменил имидж для нового фильма

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Теперь голливудского актера совсем не узнать.
Джонни Депп кардинально изменил имидж для нового фильма
Джонни Депп кардинально изменил имидж для нового фильма
Getty images

Известный американский актер Джонни Депп изменился до неузнаваемости для новой роли. Артист сейчас снимается в новом фильме “Минамата“.

В киноленте Депп сыграет главную роль. Он предстанет перед зрителями в образе американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.

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Кроме Деппа, в ленте появлятся такие актеры, как Билл Найи, Хироюки Санада, Таданобу Асано и другие. Режиссером ленты стал Эндрю Левитас.

“Минимата“ расскажет о репортаже фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, который разоблачил экологическое преступление, когда ртутью была отравлено побережье Японии.

Ранее стало известно,что Джонни Деппа больше не снимут в “Пиратах Карибского моря“.

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Теги: Джонни Депп, Фильмы
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