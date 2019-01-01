Джонни Депп кардинально изменил имидж для нового фильма

Теперь голливудского актера совсем не узнать.

Известный американский актер Джонни Депп изменился до неузнаваемости для новой роли. Артист сейчас снимается в новом фильме “Минамата“.

В киноленте Депп сыграет главную роль. Он предстанет перед зрителями в образе американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.

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Кроме Деппа, в ленте появлятся такие актеры, как Билл Найи, Хироюки Санада, Таданобу Асано и другие. Режиссером ленты стал Эндрю Левитас.

“Минимата“ расскажет о репортаже фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, который разоблачил экологическое преступление, когда ртутью была отравлено побережье Японии.

Ранее стало известно,что Джонни Деппа больше не снимут в “Пиратах Карибского моря“.