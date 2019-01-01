Голливудский актер Джонни Депп больше не будет сниматься в легендарном фильме "Пираты Карибского моря": названа причина.

Почему Джонни Деппа больше не снимут в "Пиратах Карибского моря"? Getty Images

Известный голливудский актер Джонни Депп больше не будет сниматься в легендарных фильмах о пиратах Карибского моря, где играл главную роль.

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Пока поклонники артиста огорчаются и гадают, кто же заменит капитана Джека Воробья в культовой киноленте, стало известно, почему кинокомпания Disney отказалась от услуг Деппа. Авторитетное бизнес-издание Forbes сообщило, что актер запросил за съемки в шестой части “Пиратов“ аж 90 миллионов долларов.

Компания Disney считает такую сумму завышенной, поэтому сейчас в компании рассматривают вариант замены Деппа. При этом эксперты отметили, что отказ компании от Деппа – это “убийство гусыни, несущей золотые яйца“.

К слову, пятая часть “Пиратов“ при бюджете в 230 миллионов долларов собрала 800 миллионов в прокате, но эта сумма не оправдала ожиданий Disney.

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