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MamaRika анонсировала выход нового трека

Комментариев: 3
Певица обещает, что это будет хит.
MamaRika анонсировала выход нового трека
MamaRika анонсировала выход нового трека
instagram.com/mamarika_official

Украинская певица, участница “Фабрики звезд“ MamaRika сообщила поклонникам радостную новость. Звезда написала в Instagram, что сейчас работает над новой песней. 

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Певица пообещала, что новый трек будет настоящим хитом. Точную дату премьеры девушка пока не называет, но пишет, что выйдет новая песня совсем скоро.

Studio time.Ми тут таку бомбу-ракєту готуєм... Скоро! З. И.Чекаєш нову пісняру від Мамки?, - подписала певица фото со студии.

Напомним, ранее Джамала презентовала новый сингл “Solo“.

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Теги: MamaRika, новая песня
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  02.02.2019, 11:52
Оценка:  0
pусский
Готов её трекнуть, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  02.02.2019, 11:32
Оценка:  0
гость
ну, ну... "ждём" очередное г
гость  (аноним)  02.02.2019, 11:01
Оценка:  0
гость
сохрани от такой "мамки"! Выскочка, неадекватка и сумасбродка. Просто Настя. Никаких мамрик. Не слушаю её и она мне отвратительна.
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