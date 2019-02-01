MamaRika анонсировала выход нового трека

Украинская певица, участница “Фабрики звезд“ MamaRika сообщила поклонникам радостную новость. Звезда написала в Instagram, что сейчас работает над новой песней.

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Певица пообещала, что новый трек будет настоящим хитом. Точную дату премьеры девушка пока не называет, но пишет, что выйдет новая песня совсем скоро.

Studio time.Ми тут таку бомбу-ракєту готуєм... Скоро! З. И.Чекаєш нову пісняру від Мамки?, - подписала певица фото со студии.