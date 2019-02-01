Джамала представила новый сингл "Solo"

Певица представила хит о сильных женщинах.

Победительница “Евровидения-2016“, украинская певица Джамала порадовала поклонников новой песней. Артистка представила трек “Solo“ на английском языке. Lyric-видео нового сингла было опубликовано на официальном Youtube-канале Джамалы.

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“Работать над этой песней было невероятно интересно. Это был очень интересный опыт! Слушайте и делитесь впечатлениями!“, - написала певица в Instagram.

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Отметим, что песню “Solo“ написали три американские сонграйтеры, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, работы неоднократно признавали лучшими в хит-парадах США и Великобритании, а также номинировались на Грэмми.

Напомним, ранее Группа Kazka представила песню “Apart“, с которой будет участвовать в Нацотборе на “Евровидение-2019“.