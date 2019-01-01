Антон Савлепов стал лицом веганской капсулы бренда ALI SAULIDI

Модель будет представлена в рамках специального корнера Sustainable Fashion Pad во время Ukrainian Fashion Week с 1 по 5 февраля.

Бренд Ali Saulidi выпустил leather free модель сникерсов и посвятил этому съемку, лицом которой стал участник группы “Агонь“ Антон Савлепов, известный как представитель поколения green-minded.

Новая модель представляет собой гибрид сникерсов с оверсайз-подошвой и ботинок с массивной шнуровкой. Модель выполнена из эко-кожи с хлопковой основой и полиуретановым покрытием, которая считается более экологичным материалом по сравнению с кожей животного происхождения. Кроме того, что создание этого материала не подразумевает использование животных, оно требует меньшее количество ресурсов в целом. При этом эко-кожа действительно является хорошей альтернативой, так как в ее свойствах заложена гипоалергенность, износостойкость и необходимая для обуви воздухопроницаемость.

Дизайнер Али Саулиди говорит:

Несмотря на то, что мы специализируемся на производстве обуви из кожи, идея ответственного потребления очень резонирует с нашим мироощущением. Нам нравится, что в моду входят различные эко-концепции, и среди наших друзей становится все больше их последователей. Поэтому мы решили провести эксперимент и посмотреть, насколько востребованной может быть обувь из эко-материалов, и реально ли сделать ее модной. Мы очень благодарны Антону за то, что он поддержал нашу идею и выступил лицом кампейна.

Модель будет представлена в рамках специального корнера Sustainable Fashion Pad во время Ukrainian Fashion Week с 1 по 5 февраля. А приобрести ее можно на сайте бренда: ali-saulidi.com

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