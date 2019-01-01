"Она меня покалечила": на Гвинет Пэлтроу подали в суд

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу предстанет перед судом из-за инцидента трехлетней давности.

На известную американскую актрису Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за инцидента трехлетней давности, который произошел на горнолыжном курорте в Юте.

Судится со звездой некий 72-летний окулист Терри Сандерсон, передает Associated Press.

Он утверждает, что три года назад, катаясь на курорте, услышал “истерический крик“ Гвинет, а затем почувствовал сильный удар и потерял сознание. Мужчина получил перелом ребер и сотрясение мозга.

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Если верить лыжнику, сразу после столкновения Гвинет вновь встала на лыжи, не сказала Сандерсону ни слова и поехала дальше. Ее лыжный инструктор Эрик Кристиансен также не стал помогать пострадавшему, заявил, что тот виноват во всем сам и отправился вслед за актрисой. Более того, оба даже не сообщили службе курорта, что на трассе есть пострадавший.

Терри Сандерсон заявил, что ему потребовалось без малого три года, чтобы довести дело до суда, так как до этого ему мешали проблемы со здоровьем.

Мужчина потребовал компенсацию морального и физического ущерба на $3,1 миллиона.

При этом пресс-секретарь Пэлтроу Хизер Уилсон в свою очередь заявила, что этот иск не имеет никаких оснований.

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