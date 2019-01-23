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"Океан Ельзи" собрали впечатляющую сумму благотворительным концертом

Комментариев: 2
Украинская группа "Океан Ельзи" выступила с благотворительным концертом в Киеве: фотоотчет.
"Океан Ельзи" собрали впечатляющую сумму благотворительным концертом
"Океан Ельзи" собрали впечатляющую сумму благотворительным концертом
Виктория Квитка

21 января в Национальной опере Украины состоялся благотворительный концерт группы “Океан Ельзи“ в сопровождении оркестра “Виртуозы Киева“.

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Почти 4 млн гривен, собранных благотворительными взносами за билеты на концерт, будут переданы семьям наших погибших защитников на Востоке через фонд “Народный Тыл“. Затем они будут равными частями переведены семьям с детьми, в которых родители погибли на востоке Украины во время войны. На сегодня фонд “Народный Тыл“ занимается несколькими сотнями таких семей.

Куратор проекта “Семьи Народного Тыла“ Светлана Бахвалова и семьи погибших (мамы, дети) были на концерте по приглашению группы.

Во время концерта Святослав Вакарчук посвятил песню “Мить“ погибшим воинам и низко поклонился их семьям, которые присутствовали в зале. А также поблагодарил всех, кто приобщился к сбору средств:

Я вважаю, що дуже важливо забути хоч на мить про наші буденні проблеми, про передвиборчу лихоманку і решту речей, які відволікають увагу від справді важливого. Щиро дякую, що цей концерт об’єднав нас заради доброї справи, що ми змогли віддати шану тим, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні жити, проводити концерти, спокійно працювати. Бо саме ті люди творять історію країни просто зараз, віддаючи найдорожче - своє життя, здоров'я - заради майбутнього України. Саме вони, а не ті, хто розвішує свої білборди по всій країні.

Специально для выступления “Океана Ельзи“ с оркестром было разработано световое шоу от литовского художника осветителя Арвидас Буинаускаса.

Как прошел концерт, смотрите здесь:

Напомним, ранее мы сообщали, когда и где можно будет посмотреть второй выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

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Теги: Океан Ельзи, благотворительность, фото
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Комментариев (2)
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    23.01.2019, 10:22
Оценка:  0
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гость  (аноним)  23.01.2019, 10:20
Оценка:  0
гость
А Зеленский бы собрал 40 миллионов, потому он и кандидат в президенты, в отличии от Вакарчука!
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