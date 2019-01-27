Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть второй выпуск пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 27 января, в 21:00 выйдет второй выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть его можно будет на телеканале 1+1, а также на нашем сайте Ivona.

Во втором эфире зрители опять увидят этап слепых прослушиваний. По итогам первого выпуска в шоу прошли 10 участников.

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова;

Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова; Команда MONATIK: Андрей Хорисенко;

Андрей Хорисенко; Команда Потапа : Богдана Ренк, Роксолана Сирота;

: Богдана Ренк, Роксолана Сирота; Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи.

В девятом сезоне вокального шоу ввели интересные нововведения. На панели кресел появилась кнопка “Блок“. С ее помощью тренер один раз за сезон может заблокировать одного из соперников.

Как прошел первый, премьерный, выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.