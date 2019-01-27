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"Голос країни-9": когда и где смотреть второй выпуск

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Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск вокального шоу "Голос країни-9".
Голос країни 9: когда и где смотреть второй выпуск
Голос країни 9: когда и где смотреть второй выпуск
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 27 января, в 21:00 выйдет второй выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть его можно будет на телеканале 1+1, а также на нашем сайте Ivona.

Во втором эфире зрители опять увидят этап слепых прослушиваний. По итогам первого выпуска в шоу прошли 10 участников.

  • Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова;
  • Команда MONATIK: Андрей Хорисенко;
  • Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота;
  • Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи.

 

В девятом сезоне вокального шоу ввели интересные нововведения. На панели кресел появилась кнопка “Блок“. С ее помощью тренер один раз за сезон может заблокировать одного из соперников. 

Как прошел первый, премьерный, выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-9, смотреть онлайн
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