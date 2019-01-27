"Голос країни-9": когда и где смотреть второй выпуск
Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск вокального шоу "Голос країни-9".
В воскресенье, 27 января, в 21:00 выйдет второй выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.
Посмотреть его можно будет на телеканале 1+1, а также на нашем сайте Ivona.
Во втором эфире зрители опять увидят этап слепых прослушиваний. По итогам первого выпуска в шоу прошли 10 участников.
- Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова;
- Команда MONATIK: Андрей Хорисенко;
- Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота;
- Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи.
В девятом сезоне вокального шоу ввели интересные нововведения. На панели кресел появилась кнопка “Блок“. С ее помощью тренер один раз за сезон может заблокировать одного из соперников.
Как прошел первый, премьерный, выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.
Полная версия правил